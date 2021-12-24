新竹市感恩季由林智堅點燈 邀市民參加晚會抽百萬名車

新竹市感恩季耶誕科技點燈今晚由新竹市長林智堅點亮、他也邀市民來參加明晚感恩晚會見證抽百萬名車。（記者洪美秀攝）

2021/12/24 20:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市今年感恩季今晚揭幕，新竹市長林智堅與天主教新竹教區主教李克勉攜手點燈。林智堅說，感恩季邁入第7年，今年有三大亮點，第一打造全台唯一科技互動許願樹；第二特邀竹科兩家科技公司與十家百貨商家實現六百四十名弱勢孩童願望的「心願卡」；第三是明晚登場的市集與感恩晚會，有盧廣仲、魏如萱等歌手獻唱，他還會抽出買爆新竹最大獎百萬汽車得主，邀市民朋友同樂。

林智堅說，感恩季系列活動中的「心願卡」7年來幫助超過2000名孩童圓夢，今年適逢疫情許多家庭過得更辛苦，因此擴大舉辦，邀請竹科樂華科技股份有限公司與蔚華科技股份有限公司，與10家在地百貨業者及多位熱心民眾，他也化身聖誕老公公、將禮物送到孩子手中。

林智堅說，今晚的點燈活動，象徵燈亮了，也就是城市興起的時刻；點燈、燈亮了，更是世人有光的時刻，讓光帶領大家迎向美好的未來。

市府表示，即日起到明年1月9日，市府與宏齊科技合作，在228公園，設計挑高6米、互動許願樹裝置，是全台第一座互動科技的許願聖誕樹，讓市民朋友一起交換禮物。

今年感恩季以「循著光 許星願」為主題，明天下午在護城河親水公園將有超過百攤的「暖心市集」，包含知名手作達人、暖心甜點及耶誕商品。另也還有聖誕歡樂劇、耶誕魔術秀，還有大小朋友最喜歡的YOYO姊姊帶來精彩的唱跳秀等表演，當然還有最期待的小禮物，歡迎市民朋友一同參加。

而明晚在市府前廣場則有「感恩晚會」，邀請魏如萱、金曲歌王蛋堡及藝人盧廣仲等人演唱，同時結合買爆新竹抽汽車活動，林智堅也會抽出百萬汽車得主，邀市民一同見證。

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