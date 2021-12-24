直逼1整年淨利！友達銷售主管內神通外鬼 7年害公司損失24億餘元

友達光電銷售主管涉嫌收回扣佣金近億元、新竹檢方今天依違反證券交易法、背信及洗錢防制法起訴，建請法官從重量刑。（資料照）

2021/12/24 16:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕國內面板大廠友達光電的高階銷售蘇姓主管，從2012年5月起與友達光電代理商的蔡姓負責人共謀，以壓低面板價格，再由蘇居間介紹在中國的客戶轉向代理商洽購面板，藉此獲取價差利潤，其中蔡姓負責人透過各種洗錢管道，將佣金回扣給付給蘇；蘇所得回扣佣金近億元，7年來更造成友達損失至少24億餘元，新竹地檢署今以違反證券交易法、背信及洗錢防制法等罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。

新竹檢方表示，今年1月獲檢舉後組專案小組，並在3月24日動員超過50名調查官前往多名主嫌住處及代理商公司位在新竹、桃園、高雄等6處地點同步執行搜索，並查扣相關帳冊，其中檢察官針對蘇姓、宮姓、蔡姓等主嫌及相關證人訊問後，認為蘇嫌犯嫌重大且有串供滅證之虞，而向法院聲押獲准，而宮姓、蔡姓2人改列被告並以200萬元交保。

檢方指出，蘇男是高階主管，引入蔡男所開公司成為代理商，透過壓低友達所售面板價格，再由蘇男轉介中國的客戶，轉向與蔡男購買，將此價差利益留在蔡男的公司。另名宮男則是友達銷售部的經理，也參與價差運作。

檢方指出，蔡男透過各種洗錢管道，給蘇男佣金，蘇男則提供不知情的親屬人頭帳戶，假借發放薪資等名義獲不法所得，或將不法所得購置不動產，登記在蘇男的親友名下。

檢方調查，蘇男與蔡男共分不法所得，初估蘇男至少獲新台幣9337萬元的回扣佣金，宮男除獲得10萬元回扣外，也獲價差不法所得約600萬元。另，蔡男自願提出1000萬元不法所得給地檢署查扣。

檢方表示，蘇男與宮男是國內面板大廠高階主管，有面板銷售訂價權限，且已坐領高薪，卻不為雇主爭取最佳利益，反而利用自身優勢，掌握市場價格資訊，設計各種價差交易等，非常規交易模式，牟取私利，加上蘇男與蔡男造成友達鉅額損失，也造成投資股民的損失，又將不法利益輸到中國，間接削弱我國經濟實力，因此蘇男與蔡男依違反證券交易法171條第一項第二款起訴，以及刑法342條第1項背信及洗錢等罪嫌起訴；宮男則以違反證券交易法與背信罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法