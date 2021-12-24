清大新任校長高為元因海外工作及疫情 延至明年5月就任

清華大學新遴選出的新任校長高為元因海外工作及疫情，將延後3個月於明年5月1日就任。（清大提供）

2021/12/24 11:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學校長遴選委員會上個月推選香港大學前副校長高為元為新任校長，日昨已獲教育部核定聘任。而下任校長聘期原訂在明年2月1日開始，但高為元人在海外工作與家庭之故，未趕得及返台，將延到明年5月1日上任，同時新任校長聘期從明年5月1日到2026年4月30日。

清大表示，新任校長高為元因需要一些時間將目前工作完善交接，並安排全家返台和子女教育，再加上2月春節期間防疫旅館訂房困難，因此延後3個月上任。校方也會依程序討論這3個月的校長代理方式。

清大表示，校長遴選結果公布後，高為元即與現任校長賀陳弘定期討論交接事宜，包括目前正在關鍵階段的清華醫院、學士後醫學系、半導體研究學院等組織、招生及未來發展等，學校的各項校務都能無縫接軌，只是礙於工作及疫情因素，無法順利在明年2月1日就任。

清大表示，據悉，過去從海外延攬的大學校長返台就任時間延後，已有多所大學有此前例。例如清大前校長劉炯朗從海外返台就任，即在原校長卸任3個月之後；陽明大學前校長梁賡義及交通大學前校長張懋中也都有延後一學期上任的類似情況，因此符合相關規定，而學校各項校務也會持續進行，並討論這3個月代理校長的方式。

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