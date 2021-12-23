新竹市感恩季活動明登場 全台唯一科技互動許願樹點亮二二八公園

新竹市「尋著光、許星願」感恩季活動，有全台唯一科技互動許願樹，透過手機互動可點亮二二八公園的科技耶誕樹。（記者洪美秀攝）

2021/12/23 13:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府2021年感恩季系列活動，以「尋著光、許星願」為主軸，象徵感恩季開跑的「聖誕點燈」明天晚上6點在228公園廣場點亮幸福，今年特別設計全台唯一的科技互動許願樹，透過手機傳遞祝福，收到市府特效框回禮，更與LINE熱點合作，讓市民朋友猜謎賺取限量50萬點LINE POINTS點數，再與新竹市來一段交換禮物，收到屬於新竹市的美好。

林智堅說，今年感恩季系列活動與宏齊科技合作，挑高6米，特殊弧面的100組LED屏幕，設計創造出全台唯一科技互動許願樹，延伸設計合掌意象的樹形，展期為12月20日到明年1月9日，要和民眾一同歡慶耶誕佳節，民眾只要透過手機便能傳遞祝福到許願樹，也會收到市府的回禮。

社會處表示，互動許願樹也邀LINE旗下的『LINE熱點』服務團隊攜手合作，此次雙方籌辦回饋民眾LINE POINTS的線上猜謎活動，只要答對跟新竹市感恩季相關猜謎，就可以獲得總計50萬LINE POINTS點數；活動預計舉辦3天，12月25日、26日，以及1月1日進行，每人每天最多可答題1次，1次可奪2點，總計點數預算高達50萬點，新竹市政府要讓民眾耶誕玩得暖心又開心。

而LINE熱點以「方便查找」定位技術為優勢，也策劃搭配感恩季的「3天2日新竹輕旅遊」景點主題式文章，讓民眾可一鍵點擊就能找到好吃好玩的名店與美景，還能依照定位系統顯示去哪裡比較順路，歡度耶誕更便利。

社會處表示，感恩季系列活動還有12月25日週末午後護城河畔超過百家暖心手作市集，以及當天晚上在市府前廣場的「聖誕感恩晚會」，將邀請魏如萱、金曲歌王蛋堡和演歌雙棲全方位藝人盧廣仲等人，與市民同歡。

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