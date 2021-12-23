林智堅與日本姐妹市長視訊 期待大新竹升格深化交流

新竹市長林智堅今天與日本岡山姐妹市長視訊、期待大新竹合併升格、更感謝日本捐台疫苗。（記者洪美秀攝）

2021/12/23 12:55

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅今天與日本姊妹市岡山市的市長大森雅夫視訊會談，雙方就防疫政策及大新竹合併升格等議題交流。林智堅說，今年是竹市與岡山市締結姊妹市屆滿18年，盼大新竹合併升格後，加深與岡山市的合作。大森市長也提到，目前日本正啟動第三劑疫苗施打計畫，盼疫情緩解後，能恢復兩市既有的交流活動。

林智堅恭喜大森市長今年10月三連任岡山市長，施政受肯定，他代表台灣感謝日方在疫情期間捐贈台灣超過400萬劑疫苗，守護台灣人健康。他也談及，今年是新竹脫胎換骨的一年，他提出大新竹合併升格計畫，未來將新竹市、新竹縣進行行政區域整併，且獲總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的支持，未來大新竹就像台北市一樣，有更大發展與能量，也希望和岡山市持續深化交流、合作。

林智堅說，岡山市是竹市在日本唯一的姊妹市，今年屆滿18年，而18歲在台灣就是成人、有投票權的一年，這也代表新竹與岡山的交流將進到下一個新階段。他也提到當年市府團隊赴岡山市市政考察，參考車站規畫，而新竹大車站計畫也預計啟動。

大森市長表示，104年他到訪台灣新竹市、106年林智堅到訪岡山市，今天雖然以視訊方式，但時隔多日能再度會面，他感到非常欣喜，也期待未來有機會能親自見面交流。

大森市長談及，每年夏天岡山市與新竹市有交換學生的寄宿家庭計畫，但因疫情影響近年暫停，也無其他實際往來，盼疫情過後能持續此計畫，且日本也將進行第三劑疫苗的施打。

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