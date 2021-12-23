竹市新增3市定古蹟、1歷史建築 北門國小百齡樓及同心堂在列

新竹市文化局文資審議會員會日前審議通過新增3市定古蹟、1歷史建築。其中逾百年校史的北門國小百齡樓列市定古蹟。（記者洪美秀攝）

2021/12/23 12:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化局文資審議委員會日前召開北門國小百齡樓及同心堂和市府大禮堂、新竹州廳附屬建築市府檔案室的文資審查，結果核定北門國小百齡樓、同心堂和新竹州廳附屬檔案室為市定古蹟，而市府大禮堂登錄為歷史建築，文化局會展開後續的文資調研及規畫，目前竹市已有國定古蹟5處、市定古蹟36處、歷建28處、紀念建築1處共70棟文資建築。

文化局表示，北門國小的百齡樓和同心堂都具高度歷史、藝術或科學價值者，尤其北門國小創於1899年，為樹林頭公學校，1920年改稱新竹第二公學校，呈現日治時期台灣子弟基礎教育的歷史。其中百齡樓1937年竣工，入口車寄圓柱布面磚、川堂台度溝縫磚、弧形梁、洗石子皆具備高度藝術及科學價值。

且百齡樓具裝飾主義風格，也見證1935年大地震後的建築技術，立面採用布面磁磚，符合當時建築潮流，有近代建築折衷主義之時代特色。

另北門國小同心堂1933年竣工，是一層樓加強磚造的禮堂建築，見證新竹市基礎教育之歷史，立面具仿羅馬式的拱形開窗，入口上方雨庇水平帶狀線條，屋架為大跨距「芬克式」鋼桁構造鉚釘接合，外加水平雙面斜撐，具有科學價值，尤其「芬克式」鋼桁構仍保原貌，跨度極大，工法罕見。

而新竹州廳附屬建築（市府檔案室）指定為市定古蹟，其建物為清水磚砌牆，洗石子仿石線腳基座，3樓圓形頂窗，有太子樓的式樣，具高度歷史、藝術或科學價值。且整體外貌風格與前方州廳一致，是日治時期新竹州廳附屬建築，見證新竹地區日治時期到戰後的行政中樞的歷史價值。

而市府大禮堂登錄為歷史建築，主要是此處是新竹市公眾集會堂的建築，見證市民集會藝文活動生活之共同記憶，與歷史性保存價值。且建築折板立面屋頂、預鑄水泥空心花磚、大跨距鉚接鋼構屋頂、洗石子立面都具戰後現代建築主義特色。

文化局表示，因百齡樓及檔案室要求作耐震評估，且因超過50年建築，先作文資值評估，之後會續以文資程序，調研規設修復，而同心堂和大禮堂沒有修復問題。

北門國小同心堂指定列市定古蹟。（記者洪美秀攝）

市府大禮堂將登錄為歷史建築。（記者洪美秀攝）

新竹市文化局文資審議會員會日前審議通過新增三市定古蹟、一歷史建築。其中市府大禮堂將登錄為歷史建築。（記者洪美秀攝）

新竹州廳內的檔案室也被指定為市定古蹟。（記者洪美秀攝）

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