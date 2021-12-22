清大校門口建功陸橋拆除拆到白天大塞車 竹市府罰廠商

新竹市清大校門口建功人行陸橋這幾天進行拆除作業，因廠商擅自延長道路封閉時間引發上班民眾怨聲連連，市府已對廠商開罰，並要求需依核准的時間執行拆除作業。（記者洪美秀攝）

2021/12/22 10:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府委外執行光復路清華大學校門口的建功人行陸橋拆除作業，原預定20日起到23日完成，且只能利用夜間封閉道路進行拆除作業，不料廠商竟在上班日延長封閉時間，導致竹科上班族罵聲連連，市府工務處表示，由於廠商未依合約執行且超時封閉道路，已開罰3萬元，並要求要在23日清晨完成拆除作業。

市府工務處委託廠商執行清大校門口光復路的建功人行陸橋拆除作業，要求廠商只能利用夜間10點到隔天清晨6點的時段封閉道路進行拆除作業，原因就是擔心拆除作業若在白天執行，恐影響上班民眾的通行。

不料，廠商21日清晨竟擅自延長封閉道路的時間超過2小時，導致要前往竹科上班、來往光復路的上班族，被擋在光復路動彈不得，長2公里的光復路竟花了1個多小時才通過，通行民眾罵聲連連，加上下大雨，光復路成竹科上班族的大災難。

市府工務處表示，由於廠商已違反「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」第8條規定，已開罰3萬元，同時要求廠商應在23日完成拆除作業，若未依規定完成拆除作業，也會再檢討開罰。

工務處表示，允許廠商執行拆除作業的時間是20日到23日，時間為每天的夜間10點到隔天早上6點；施工管制期間，將封閉光復路二段（建功路口至建新路口）雙向車道範圍，目前拆除作業已完成一半以上，會要求廠商利用今晚的施工時間趕緊執行拆除作業，以利用路人通行。

新竹市清大校門口建功人行陸橋這幾天進行拆除作業，因廠商擅自延長道路封閉時間引發上班民眾怨聲連連，市府已對廠商開罰，並要求需依核准的時間執行拆除作業。（記者洪美秀攝）

新竹市清大校門口建功人行陸橋這幾天進行拆除作業，因廠商擅自延長道路封閉時間引發上班民眾怨聲連連，市府已對廠商開罰，並要求需依核准的時間執行拆除作業。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法