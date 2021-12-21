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    男子多次無照駕駛又拒酒測 欠20多萬元罰鍰被追繳

    當事人遭催繳金額超過20萬元。（記者蔡彰盛攝）

    當事人遭催繳金額超過20萬元。（記者蔡彰盛攝）

    2021/12/21 14:00

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名男子累計各種交通違規裁罰，金額多達20多萬元，經法務部行政執行署新竹分署上門追繳，才知對方是借住他人處所，所以沒有準時到案繳納，經通知到案後已經辦理分期繳納。

    新竹分署表示，這名男子去年間多次無照駕駛機車，遭交通部公路總局新竹區監理所裁處多筆9千元罰鍰，還有一次闖紅燈遭裁罰2700元，而最大筆的罰鍰，是因為拒絕酒測，被開罰了高達18萬元罰單，累計的罰鍰總金額超過了20萬元。

    該男子收受罰單之後，均未於期限內繳納罰鍰，新竹區監理所即移送法務部行政執行署新竹分署強制執行，新竹分署受理後，即寄發傳繳通知單催繳，但男子仍未繳納罰鍰，也沒有遵期到場，新竹分署隨即深入調查該男子財產狀況，發現其健保投保在公所，無從扣押薪資債權，也沒有存款可供執行。

    為促使該男繳納罰鍰，新竹分署帶隊前往其戶籍地進行現場催繳，但到了現場訪查該地址屋主才發現，該男僅在該地址設籍，並未實際居住。新竹分署執行人員對屋主道德勸說，告知勿將住所地址借予他人設籍，並請屋主確實轉達該男子盡速出面處理罰鍰。經執行人員曉以大義，屋主深知其利害關係，承諾將勸該男子速到分署處理罰鍰。

    一週後，該男果真到新竹分署報到，並辦理分期繳納，新竹分署審酌其經濟狀況、工作能力及收入，同意讓男子分3期繳納罰鍰，男子當日繳納7萬元現金，其餘罰鍰將於明年2月底前繳清。他到場時稱不是故意拒絕酒測，只是酒測當時無法吹出酒測值，卻還是被裁罰。

    新竹分署呼籲，切勿將戶籍地設於他人之住所，因實務上不論法院或行政機關在調查「住所」時，通常均以戶籍登記的住址為認定標準，此為目前之通例。故各種執行命令、文書及通知等都會寄到義務人登記之戶籍地，若義務人未實際居住於該地址，即無從知悉文書內容，有可能延誤得主張權利期間。

    行政執行署人員上門催繳。（新竹分署提供）

    行政執行署人員上門催繳。（新竹分署提供）

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