陽明交大學產學創新研究學院揭牌 產官學研攜手驅動未來世代產業發展

陽明交通大學舉辦產學創新研究學院揭牌典禮，蔡總統與行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅等人都與會。（記者蔡彰盛攝）

2021/12/21 12:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立陽明交通大學上午舉辦產學創新研究學院揭牌典禮，蔡英文總統表示這是產學共創模式重要的里程碑，期許陽明交大讓產官學研界攜手合作，一起打半導體世界盃，共同打造全球半導體的台灣夢。

蔡總統表示，半導體產業曾反映，台灣半導體是全球主導角色，未來發展還需要政府協助。其中「人才培育最具挑戰性」，法規阻礙人才培育速度，於是她做了三大決定。

第一，打破很多法規限制，以更大空間，創立人才機構；第二，人才將來要到產業界，唯有產業界參與學程設、教學設計，唯有最企業界參與，出來才是最好的人才；第三，國家資源有限，她也邀請業界一起共襄盛舉，以業界、國發會資源投入，還有各大學校友、產業朋友額外挹注，半導體學院成為有史以來，資源方面最堅實機構。

蔡總統喊話，期待「這件事情只許成功不許失敗！」產學創新研究學院招生一年兩次，她希望學院不要有暑假寒假、全年無休，快速產生人才。她也以小孩比喻，人才培育出來後，政府、產業界既是生母也是養母，唯有把孩子養得好好的，才能讓台灣有源源不斷的人才。

行政院長蘇貞昌表示，蔡總統特別指示，台灣既有基礎已占有領先地位，還要再加強擴大，讓頂尖大學和業界強強合作，不斷培育出菁英人才，才能與世界競爭並持續發展，去年行政院會通過送出創新條例，今年5月立法院通過，陽明交大成為第一個核定的產學創新學院。如今台灣不但已在半導體業界站穩一席之地，還要有志氣擴大領先，從加法變乘法，讓人才擁有好舞台。

新竹市長林智堅說，不斷倡議竹竹合併起因是，全球產業鏈正在重組，台灣半導體產業正面臨全球競爭，期待大新竹合併作為強而有力後盾。唯有政府、民間合作，才能讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業。

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