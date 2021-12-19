林智堅：多數民眾期盼立院修法 讓大新竹順利合併升格

新竹市長林智堅（中）表示，多數民眾期盼立院修法，讓大新竹順利合併升格！（記者蔡彰盛攝）

2021/12/19 15:05

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕針對府院高層在總統官邸討論新竹縣市合併升格一事，新竹市長林智堅下午表示，大新竹民眾近六成的民意支持，且基於國家發展需要、區域治理以及產業戰略佈局、施政效率等等，民眾非常期待立法院可以順利修法，讓大新竹合併升格；至於屆時是否要選大新竹市長，林智堅表示，他多次強調，個人服務民眾的心，從來沒有改變過！

林智堅說，這兩年因為全球經貿局勢快速變化，台灣半導體產業逆勢正成長，儼然已經成為台灣非常重要的戰略產業，前一段時間他不斷疾呼，大新竹合併升格能成為台灣半導體產業與全世界競爭最強而有力的後盾，各界也可以看到，在倡議之後，大新竹民眾近六成的民意支持，基於國家發展需要、區域治理，未來更有效率等等，非常期待各界包括中央、立法院修法可以順利，讓大新竹能合併升格，

並成為台灣半導體產業連結全世界的超導體。

當被問到四大公投在新竹地區同意票大於不同意票，是否影響民進黨在新竹市的執政？林智堅說，其實過去在談大新竹合併升格時，他就提過，大新竹合併升格是為了國家產業發展，以及民眾的期待，而從新竹縣、市來說，這次公投可以看見藍綠基本盤。他覺得選人選事是不一樣的選舉，唯有提出讓人民支持、肯定的人選，才是最關鍵的。

至於大新竹合併升格，在立院的進度為何？林智堅說，修法程序可能要看立委們，現階段他只瞭解，總召柯建銘是新竹在地人，對於議事規則熟悉，基於國家產業發展，應該在下周之後要看柯建銘與委員們是否有所決議。

包括新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌等對於大新竹合併升格一事有不同聲音，對此林智堅表示，大新竹合併升格是民眾的期待，這是民意，不論是市民、縣民都有這樣的期待，作為政治工作者，要把民意至上、人民利益為優先考量。

當被問到是否要選大新竹市長，林智堅表示，他多次強調，個人服務民眾的心沒有改變過，大新竹合併升格一事涉及修法等相關程序，他認為應該等這些都完成後，再來討論此事。

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