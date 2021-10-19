新竹光臨藝術節壓軸光雕展本週五開展 展現城市的美麗與魅力

2021新竹光臨藝術節壓軸展演本週五（22日）登場，有9座建築光雕秀、文化燈區與戶外公演等豐富內容。（記者洪美秀攝）

2021/10/19 14:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕2021新竹光臨藝術節壓軸展演本週五（22日）登場，有9座建築光雕秀、文化燈區與戶外公演等豐富內容，市長林智堅今與策展團隊公開光雕秀內容及策展理念。林智堅說，從籌辦燈會到轉型藝術節超過2年，感謝辛苦的策展團隊，將創作結合光影音樂與古蹟建築對話，述說台灣與新竹的故事，並展現城市的美麗與魅力。

林智堅與光臨藝術節總策展人林長叡及光臨藝術節參與團隊，今天述說壓軸展演內容，包括火車站與舊城區建築光雕展演等內容。林智堅說，雖然因疫情嚴峻不得不宣布停辦台灣燈會，但市府將台灣燈會轉型為2021新竹光臨藝術節，光臨藝術節透過創新技術、結合古蹟與步行城市系統，透過光雕看見建築古蹟群的全新樣貌與歷史故事。

林長叡說，光臨藝術節將策展走入城市，在行政、交通、策展進行多方整合，用光影呈現城市美學，希望讓民眾透過徒步行走，看見古蹟、建築的光雕作品，更結合跨國、共創模式，有來自7國、80組藝術團隊、創作66件作品，還有超過200家友善店家與2500人次志工，讓藝術真正深入城市。

當若科技藝術策展統籌王孝萱分享，在舊城區古蹟建築的光雕展演有三大特點，全新體驗、話題高度與高規技術，並動員上百位創作者，盼民眾走入新竹這條文化長河，就能認識其歷史。其中，北大路的新竹聖母聖心主教座堂，是桃竹苗地區最大天主信仰中心，光雕作品將透過教堂述說信仰力量。

嘉登會展策展人鄧淳仁說，新竹火車站、站前客運商業大樓與後站公竹路建築群三件作品，主題為「百年車站、夢想通道」，以三處講述過去、現在與未來。其中，新竹火車站由日本團隊NAKED打造，用光雕將新竹火車站與東京車站光影重疊，另還有「探索號」，3台投影車將在地面上走動投影，也是唯一可和民眾互動的投影演出。

目玉創意策展人黃瑞民則主導專賣局新竹支局（臺灣菸酒股公司新竹營業所的光雕作品，並以「時光膠囊」結合建築立面特色，利用傳統圖騰、台啤箱子堆疊、波浪等經典符碼，打造鮮明色彩、翻轉立面的動畫。

文化局表示，新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」22日起到31日，每晚6點登場，有來自台、日、德三國藝術家的創作，從新竹火車站、站前客運商業大樓、公竹路建築群、新竹聖母聖心主教座堂（北大教堂）、新竹第一信用合作社、專賣局新竹支局、影像博物館、新竹州廳（新竹市府）到美術館等9棟建築都將變身奇幻夢境，歡迎民眾來欣賞絢麗的光影展演。

2021新竹光臨藝術節壓軸展演本週五（22日）登場，有9座建築光雕秀、文化燈區與戶外公演等豐富內容，市長林智堅今與策展團隊公開光雕秀內容及策展理念。（記者洪美秀攝）

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