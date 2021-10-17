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    首頁　>　新竹市

    竹市搜救犬Clay通過IRO-B（高級）認證 奪全國第一名

    （左起）新竹市消防局領犬員簡綱禾與搜救犬Ica，領犬員温智欽與Clay，領犬員黃國峰與Henin。（市府提供）

    （左起）新竹市消防局領犬員簡綱禾與搜救犬Ica，領犬員温智欽與Clay，領犬員黃國峰與Henin。（市府提供）

    2021/10/17 10:48

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市搜救犬能力再升級！內政部消防署全國災害搜救犬評量檢測結果出爐，新竹市消防局領犬員温智欽搭配搜救犬Clay，通過IRO-B（高級）認證，拿下全國第一名好成績，是今年全國唯二獲高級搜救犬認證的縣市。領犬員黃國峰搭配搜救犬Henin也通過IRO-A（中級）搜救犬認證，新竹市長林智堅說，有賴消防弟兄平日紮實訓練基礎，讓竹市救災戰力再提升，守護人民安全。

    林智堅表示，竹市是六都以外、少數有消防局特搜隊成立搜救犬隊的縣市，今年以第一名成績通過IRO高級認證的「護竹神犬」Clay，2019年民安演習中首次公開亮相就與總統蔡英文同框，牠在地震演練項目精準穿梭現場，搜救戰力也讓蔡總統印象深刻。

    林智堅指出，竹市特搜隊2018年起陸續加入4隻搜救犬生力軍，搜救犬隊成立以來，2019年12月曾支援新竹縣尖石鄉山難搜救，去年6月也參與南投縣惠蓀林場山難搜救，短短3年間4隻搜救犬中，就有1隻獲得高級認證、2隻獲得中級認證，今年10月還新增一名領犬員加入，持續精進特搜隊戰力。

    內政部消防署10月6日舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，全國共40支隊伍參與，評量分為V級（初級）、A級（中級）與B級（高級）三種，通過中級與高級的犬隻將可獲得證書、成為正式搜救犬，並能立即投入災害搶救行列。

    其中，新竹市與高雄市為今年全國唯二通過高級認證的縣市隊伍，2019年搜救犬Clay通過初次中級認證，去年通過二次中級認證，今年順利以全國第一名成績通過高級認證。另，搜救犬Henin去年通過初次中級認證，今年通過二次中級認證，接著將可挑戰高級認證測驗。

    新竹市長林智堅今年1月為通過國際搜救犬組織IRO中級測驗的搜救犬Clay授階1線1星階級章。（市府提供）

    新竹市長林智堅今年1月為通過國際搜救犬組織IRO中級測驗的搜救犬Clay授階1線1星階級章。（市府提供）

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