林智堅：竹竹合併升格有急迫性 勿技巧性杯葛

新竹市長林智堅受邀出席「大新竹當好協會」成立茶會，他致詞強調大新竹合併升格有其急迫性、正當性與合理性；新竹先行，要同行也都非常歡迎與樂見，但千萬不要技術性的阻擋。（記者廖雪茹攝）

2021/10/16 15:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕支持大新竹合併升格的產官學界，今天（16日）成立「大新竹當好協會」，新竹市長林智堅受邀出席致詞時，強調大新竹合併升格有其急迫性、正當性與合理性；新竹先行，要同行也都非常歡迎與樂見，但千千萬萬不要用任何的方法，不管是政黨或是個人利益，技術性的阻擋；大家要凝聚共識，一起努力把新竹歷史翻到下一頁。

大新竹當好協會由陽明交大建築研究所教授龔書章共同召集，發起學界、醫界、竹科等代表自發性成立，協會成員包括市政顧問王俊雄、陽交大建築所老師曾成德、新竹市醫師公會理事長邱國華、新竹市商業協會理事長邱文賢、客家公共傳播基金會董事長陳板等數十人參與，新竹縣市多名議員，立法院民進黨團總召柯建銘也到場，暢談「大新竹當好」願景。

林智堅表示，因為對家鄉的熱情和不捨，他提出大新竹合併的倡議，希望大家重視、討論 ，拋出議題僅41天，走到哪都有人問他對大新竹的想像，他很快的就聯想到美國的西雅圖，是一個集結科技產業的創新城市，期許未來合併升格後，成為一個宜居、創新的城市。

林智堅提及，交通是促使自己提出倡議的關鍵因素，從每次民調顯示，大家最不滿意的就是交通，改善最有感的也是交通；新竹的心不大，建設輕軌剛剛好，而且要設計環狀路線才能發揮效益。但是講到交通卻是大新竹的人痛，大家這麼勤奮工作創稅，實際的統籌分配稅款卻太少，一旦新竹合併升格，預算規模可達1000多億元。他強調，大新竹合併升格有無限可能。

林智堅也說，如果現階段無法推動修改地方制度法，未能趕上這個時間點，又要等下個4年，希望有些人不要用任何理由技術性阻擋大新竹合併升格，民主社會每個人可以發表各種意見，但千千萬萬不要用任何的方法，不管是政黨或是個人利益，技術性的阻擋。

林並針對時代力量發表的民調說，有35%的民眾認為竹竹合併議題因人設事，他直言自己不能理解，這樣的統計不是多數，也都沒過半，民調也有31%不認同此想法，以此民調來表達，並不具統計學說服性。

林智堅並以五月天「倔強」歌詞：「愛我的人別緊張，我的固執很善良，我的手越骯髒，眼神越是發光....逆風的方向更適合飛翔」分享心境，強調這項挑戰困難，但也才有推動的價值，走到最後一刻、夢想就會實現。

最後，林智堅再次提到竹竹合併升格議題，感謝楊文科縣長有遠見第一時間表達支持，並推動修法至100萬人口，希望能夠分進合擊，「大新竹當好」更好一起努力；「新竹先行，要同行的也都非常歡迎與樂見」，不要讓柯建銘總召在立法院太辛苦，地方也要努力凝聚聲音，一起把新竹歷史翻到下一頁。

新竹市長林智堅受邀出席「大新竹當好協會」成立茶會。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法