清大新校長候選人 10/20舉辦治校說明會

清華大學新校長候選人20日辦治校說明會、候選人吳誠文會出席說明、候選人高為元則採視訊說明。（記者洪美秀攝）

2021/10/15 16:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學下任校長候選人名單已出爐，包括清大前副校長吳誠文與香港大學前副校長高為元，清大校長遴選委員會已決定下週三（20日）下午1點半到5點在旺宏館舉辦校長候選人治校說明會及師生交流，不過，候選人之一的高為元因人在香港，考量疫情及防疫規定，將採視訊方式說明，吳誠文則確定會出席說明治校理念。

清大表示，兩名推薦候選人向校內師生說明治校理念後，就會在11月初或中旬完成全校教授、副教授約700人的同意權投票，遴委會年底前會參酌校內投票結果，選出新任校長，再報請教育部聘任。新任校長明年2月1日上任。

候選人之一的清大電機系特聘講座教授吳誠文，是美國加州大學聖塔芭芭拉分校電機與電腦工程博士，返國後任教清華大學，曾任電機系主任、電資學院院長、副校長等職，資歷完整，也具清大地緣性，他已表示會出席下週三的治校說明會，向師生說明清大未來的願景與期待等理念。

另名候選人是台灣出生、香港大學醫學院轉化醫學工程講座教授高為元，他是美國約翰霍普金斯大學生醫學士，凱斯西儲大學生醫工程及高分子科學博士，曾任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校長達18年，由於他仍在香港大學有研究及教學進行中，加上疫情期間的防疫規定，因此無法出席治校說明會，會採用視訊方式，向師生說明其治校理念。

清大校長遴委會表示，新任校長候選人治校說明會20日下午在旺宏館1樓國際會議廳舉行，僅供校內教職員事先報名參加，除有說明會、也會有師生交流對話時間。

清華大學新校長候選人20日辦治校說明會、候選人之一的清大前副校長吳誠文會出席說明。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法