外來種美國螯蝦入侵竹市護城河 市府5天抓3000隻籲勿放養垂釣

外來種美國螯蝦入侵新竹市護城河，市府城銷處5天已捕抓3000隻，籲民眾勿放養、勿垂釣，否則將依法開罰。（記者洪美秀攝）

2021/10/15 14:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕外來種克氏原螯蝦又名美國螯蝦，民眾俗稱小龍蝦，最近因有民眾不當放養，在新竹市護城河大量現蹤，假日還有民眾聚集垂釣，但因此螯蝦繁衍迅速，已影響護城河生態平衡。市府城銷處啟動誘捕，僅5天捕撈數量已達3000隻以上。呼籲民眾，勿任意放生棄養，不當釋放外來種生物會被依法開罰，也呼籲市民勿私自捕捉或垂釣。

城銷處表示，過去護城河就曾有許多民眾習慣放生各種魚類生物，尤其是環境適應力與繁養力強的吳郭魚，加上民眾任意餵食，造成大量繁殖，已影響水質，經工程改建與定期的捕抓，數量才減少，盼民眾勿放生共同維護生態平衡。

而美國螯蝦會鑽洞，破壞力也強，恐對護城河砌石護岸造成破壞，為降低對護城河生態影響，市府已用白天人工、夜間蝦籠誘捕方式捕捉，短短5天內捕撈數量已達3000隻以上，市府將持續誘捕，以減少美國螯蝦族群數量，維持市民休憩的環境及當地生態，也請民眾勿任意進入護城河捕捉。

城銷處表示，美國螯蝦約在1980年引進，因肉質不佳且無觀賞價值，被飼養者任意棄置於河川、水池或及溝渠，導致此外來種大量繁殖，已嚴重影響原生種植物生長及生物棲息環境，干擾原有平衡的生態，全台各地都傳有公園池塘，已經被這種外來種美國螯蝦入侵。

城銷處呼籲民眾，切勿隨意放養野生動物，不當釋放者外來種生物者，已違反《野生動物保育法》第32條，「野生動物經飼養者，非經主管機關之同意不得釋放」，市府可依法開罰5萬元以上25萬元以下罰鍰，若有致破壞生態系之虞者，更可處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。

另有民眾聚集垂釣捕捉，市府也呼籲民眾切勿私自捕捉，市府的「新竹市公園管理自治條例」明確禁止捕捉放養物、放生，也在周邊設置禁止餵食野生動物的告示牌，若發現民眾隨意捕抓、放生或餵食，市府將會進行勸導，若勸導無效，則將請警察到場進行開罰。

外來種美國螯蝦入侵新竹市護城河。（市府提供）

外來種美國螯蝦入侵新竹市護城河，市府城銷處5天已捕抓3000隻。（記者洪美秀攝）

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