為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    竹市中正台「水果阿嬤」車禍已出院 林智堅探視

    新竹市中正台「水果阿嬤」蔡婆婆遭酒駕男波及，受傷骨折住院、日前已出院在家靜養，市長林智堅今天前往探視及送上祝福。（記者洪美秀攝）

    新竹市中正台「水果阿嬤」蔡婆婆遭酒駕男波及，受傷骨折住院、日前已出院在家靜養，市長林智堅今天前往探視及送上祝福。（記者洪美秀攝）

    2021/10/15 14:15

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市中正台夜市「深夜水果攤」水果阿嬤蔡婆婆上個月17日擺攤時，遭車禍波及導致髖關節斷裂，近20年老攤位也休攤，引發網友關心。市長林智堅今天前往探視已出院的「水果阿嬤」蔡婆婆，除給予關懷，也祈願水果阿嬤休養後重新再出發，同時提供福利津貼和居家服務、送餐服務，讓蔡婆婆盡早康復。

    高齡71歲的「水果阿嬤」蔡婆婆，因車禍骨折，住院近1個月，目前在家休養，林智堅也帶著水果禮盒及營養品探視，「水果阿嬤」蔡婆婆拿出珍藏的小智文宣品、春聯，對林智堅說，「我是鐵粉啦！」還當場示範推水果車，直說自己恢復得不錯。

    林智堅說，深夜水果攤水果阿嬤是老新竹人共同的回憶，他年輕時也跟阿嬤買過水果，「水果阿嬤」蔡婆婆受傷，大家都很關心，期盼蔡婆婆早日康復。並請關心蔡婆婆的朋友們耐心等待，蔡婆婆目前正在養傷中，還不宜外出擺攤。

    蔡婆婆說，她12歲就跟媽媽一起賣水果，至今已經快一甲子，如果沒有努力賣水果，媽媽會來夢中催她要認真。

    她也分享，自己秉持「世間錢世間用」的信念，只要有能力就去幫助其他需要幫助的人，針對釀禍的酒駕騎士，蔡婆婆也喊話「阿弟也有重新出發的機會，還是國家未來的希望！」

    此外蔡婆婆也說，大家這麼照顧，她要趕快重新出發，平常她都獨自推攤車去賣水果，從家裡到中正台約需25分鐘，水果的重量都靠在膝蓋，「所以很強壯！」目前恢復情況良好，已可以站了。

    她說，年齡不可逆、健康可努力！大家都期待她再出去賣水果，再過一陣子就可重新擺攤，努力回饋社會並和大家見面。

    社會處表示，市府會持續提供相關福利服務，目前因「水果阿嬤」蔡婆婆後續有回診、復健等需求，社會處也結合居家、送餐等長照服務，希望阿嬤早日康復。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新竹市中正台「水果阿嬤」蔡婆婆遭酒駕男波及，受傷骨折住院、日前已出院在家靜養，市長林智堅今天前往探視及送上祝福。（記者洪美秀攝）

    新竹市中正台「水果阿嬤」蔡婆婆遭酒駕男波及，受傷骨折住院、日前已出院在家靜養，市長林智堅今天前往探視及送上祝福。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    曳引車駕駛深夜路中迴轉不慎 滿車礦泉水四散一地
    2021/10/15 12:20

    曳引車駕駛深夜路中迴轉不慎 滿車礦泉水四散一地
    男子租車行駛撞邊坡及山溝 車輛起火燃燒驚逃
    2021/10/15 11:09

    男子租車行駛撞邊坡及山溝 車輛起火燃燒驚逃

    換屋也要抗通膨 央北景觀宅超搶手
    阿伯開車撞到人打電話求救 妹夫一接怒回：你撞到的是我！
    2021/10/14 22:05

    阿伯開車撞到人打電話求救 妹夫一接怒回：你撞到的是我！
    閃左車撞右車 中市明道中學校車車禍 2駕駛8學生送醫
    2021/10/14 19:32

    閃左車撞右車 中市明道中學校車車禍 2駕駛8學生送醫
    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播