竹市中正台「水果阿嬤」車禍已出院 林智堅探視

新竹市中正台「水果阿嬤」蔡婆婆遭酒駕男波及，受傷骨折住院、日前已出院在家靜養，市長林智堅今天前往探視及送上祝福。（記者洪美秀攝）

2021/10/15 14:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市中正台夜市「深夜水果攤」水果阿嬤蔡婆婆上個月17日擺攤時，遭車禍波及導致髖關節斷裂，近20年老攤位也休攤，引發網友關心。市長林智堅今天前往探視已出院的「水果阿嬤」蔡婆婆，除給予關懷，也祈願水果阿嬤休養後重新再出發，同時提供福利津貼和居家服務、送餐服務，讓蔡婆婆盡早康復。

高齡71歲的「水果阿嬤」蔡婆婆，因車禍骨折，住院近1個月，目前在家休養，林智堅也帶著水果禮盒及營養品探視，「水果阿嬤」蔡婆婆拿出珍藏的小智文宣品、春聯，對林智堅說，「我是鐵粉啦！」還當場示範推水果車，直說自己恢復得不錯。

林智堅說，深夜水果攤水果阿嬤是老新竹人共同的回憶，他年輕時也跟阿嬤買過水果，「水果阿嬤」蔡婆婆受傷，大家都很關心，期盼蔡婆婆早日康復。並請關心蔡婆婆的朋友們耐心等待，蔡婆婆目前正在養傷中，還不宜外出擺攤。

蔡婆婆說，她12歲就跟媽媽一起賣水果，至今已經快一甲子，如果沒有努力賣水果，媽媽會來夢中催她要認真。

她也分享，自己秉持「世間錢世間用」的信念，只要有能力就去幫助其他需要幫助的人，針對釀禍的酒駕騎士，蔡婆婆也喊話「阿弟也有重新出發的機會，還是國家未來的希望！」

此外蔡婆婆也說，大家這麼照顧，她要趕快重新出發，平常她都獨自推攤車去賣水果，從家裡到中正台約需25分鐘，水果的重量都靠在膝蓋，「所以很強壯！」目前恢復情況良好，已可以站了。

她說，年齡不可逆、健康可努力！大家都期待她再出去賣水果，再過一陣子就可重新擺攤，努力回饋社會並和大家見面。

社會處表示，市府會持續提供相關福利服務，目前因「水果阿嬤」蔡婆婆後續有回診、復健等需求，社會處也結合居家、送餐等長照服務，希望阿嬤早日康復。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新竹市中正台「水果阿嬤」蔡婆婆遭酒駕男波及，受傷骨折住院、日前已出院在家靜養，市長林智堅今天前往探視及送上祝福。（記者洪美秀攝）

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