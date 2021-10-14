時力質疑局處長高空缺率 竹市府：市政推動無礙

時代力量新竹市議會黨團今天指出新竹市府一級局處長有4個代理、恐不利重大政策推動。（記者洪美秀攝）

2021/10/14 13:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會時代力量黨團今天提出質疑指出，新竹市府現有一級局處首長有4個是長期代理的，恐讓重大決策難決定，呼籲市長林智堅在提出「大新竹」合併升格前，應先把市政重要一級主管人力補齊，否則副主管長期代理主管業務，恐影響市政推動，也可能導致副主管業務量過大，對公務人員不公平。

時力黨團指出，市府21個一級局處單位，扣除5個是專法任免，剩餘16個局處有4個首長懸缺，空缺率高達4分之1，且最長合計空缺期間達33個月，黨團市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊呼籲林智堅在倡議竹竹縣市合併前，應先盡速補齊一級首長空缺，加速都市計畫通盤檢討、大車站計畫、社會住宅建置、關埔地區學區檢討、關埔大空橋計畫等市政。

對此，市府指出，林智堅上任以來，不分性別、年齡晉用優秀人才，市府正、副主管持續年輕化，由接任時的56歲降到現今的49歲，培育出年輕、有活力的團隊打拚市政。時力黨團所述「重大政策無法推動、缺乏專業人才提供市長全面性的市政規劃」，是有悖於事實的無稽之談，除否定各局處一級主管的專業，更否定公務同仁的努力與辛勞。

其中市府重大建設包括市立棒球場、兒童醫院、兒童探索館、公道三等都陸續啟用，建設都出自市府工務處、教育處、衛生局，且獲得22項國家卓越建設獎殊榮肯定。另公務人員的升遷任用機制有其法令規定，多位副處長現職年資，實因尚未符合地方政府一級主管簡任陞官等訓練資格，才暫以副處長職務代理，增加職務歷練時，也確保施政持續推行。

林彥甫說，竹市4位一級首長懸缺是同級縣市最多的，竹縣、苗縣都沒有代理的。其中衛生局長前後空缺長達33個月，業務繁重的都發處、教育處和工務處也分別連續空缺23、16和7個月。

首長懸缺不只造成代理人要身兼多職，無法有效率處理眾多業務，同時也缺乏專業人士提供市長全面性的市政規劃，讓許多重大政策無法順利推動。

此外，林智堅宣示要蓋1500戶只租不賣的社會住宅，到現在還是掛零。蔡惠婷提到，關埔地區的學區亂象和大空橋計畫因教育處、工務處缺乏首長，遲無法獲得有效改善和推展。

廖子齊認為，局處長代理的情況應僅限短期，因代理者易認為僅是「暫代」，而難在權限內做出重要決策。局處首長有正、副兩位是可分擔日常會議、溝通與業務，長期代理會讓代理者工作負擔沉重且無人可分擔。

都發處代理處長許志瑞說，大車站計畫的綜合規劃案已在本月5日發包，市府團隊都盡全力推動。社宅部分，市府也預計與國家住都中心合作，興辦社會住宅，選定建功高中南側、三廠市場北側國防部土地、光復路將軍村停車場、建功高中東側四處，且規劃2400戶，都依計畫進行。

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