竹市醫護、一至三類人員第2劑疫苗 可至3大醫院預約

新竹市府表示，針對第一到第三類人員及一般民眾的第2劑疫苗，除可利用中央預約平台登記預約，也可向市轄三大醫院電話預約，中央將會依預約情形補足可供施打的疫苗。 （記者洪美秀攝）

2021/08/12 13:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕全國疫苗涵蓋率逐漸提升，其中已施打第1劑疫苗的第一線醫護人員及第一到第三類的防疫相關人員，已到施打第2劑的間隔期，新竹市府表示，針對第一到第三類人員及一般民眾的第2劑疫苗，除可利用中央預約平台登記預約，也可向市轄3大醫院電話預約，中央將會依預約情形補足可供施打的疫苗。

新竹市府表示，已施打第1劑的民眾除可上中央平台預約登記、也可撥打竹市預約專線和特約醫院電話預約，而符合第2劑疫苗施打的民眾須第1劑與第2劑間隔10週以上才可預約登記，除可上中央1922預約平台進行意願登記及預約，也可電洽竹市衛生局疫苗專線03-535-5137，或可電洽新竹台大分院預約專線03-532-6151分機3703、3704，新竹馬偕醫院預約專線03- 611-9595分機3248、2482，新竹國泰醫院預約專線03-527-8999分機5555。

衛生局表示，竹市第一至三類對象第1劑疫苗，若在6月10日前在醫院接種，都可透過3大醫院包含國泰、台大、馬偕進行預約施打，市府會陸續提供醫院疫苗，有預約到就可施打。

此外，針對國產高端疫苗，市府也提醒民眾，目前中央流行疫情指揮中心持續開放疫苗意願登記到13日中午12點，屆時會發放簡訊給符合對象，預約接種時間是16日上午10點起到18日中午12點，施打時間預計在8月23日到29日，呼籲民眾有疫苗就趕快預約施打，可提早提升群體免疫力。

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新竹市府表示，針對第一到第三類人員及一般民眾的第2劑疫苗，除可利用中央預約平台登記預約，也可向市轄三大醫院電話預約，中央將會依預約情形補足可供施打的疫苗。 （記者洪美秀攝）

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