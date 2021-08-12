竹市推中元環保祭祀袋及紙錢集中燒 減少空污及群聚

中元節快到了，加上防疫期間，新竹市環保局今年力推中元環保祭祀袋及紙錢集中燒政策，除可減低空氣污染，也可避免群聚，並請法師先誦經舉行淨爐法會。（市府提供）

2021/08/12 12:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕中元節快到了，加上防疫期間，新竹市環保局今年力推中元環保祭祀袋及紙錢集中燒政策，除可減低空氣污染，也可避免群聚，民眾可將要焚燒的紙錢交由竹市垃圾焚化廠集中煉化，市府也免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機提供寺廟；同時結合7處公益團體推動「以功代金」，民眾可線上捐款做功德取代焚燒實體金紙，還可獲得限量環保祭祀袋。

環保局表示，竹市推動紙錢集中燒政策，2009年到今年7月清運紙錢已超過5千公噸，民眾已認同紙錢集中燒政策。以功代金從2016年到今年7月，累計募得公益金19萬9100元，依環保署以功代金換算「捐款100元減燒1公斤紙錢」推估，相當於減少燃燒紙錢1991公斤，並減少排放二氧化碳2987.2公斤。

此外，環保局也聘請法師舉行每年例行的慶讚中元普渡祈安淨爐儀式，透過法師的誦經淨化儀式，將紙錢收運專車、暫存區、煉化專區等場地及設備，進行潔淨去穢。

同時環保局也提供免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機，可線上預約，其中紙錢集中燒的對象包括社區大樓、寺廟及機關團體等，免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機適用對象為寺廟。可電洽03-536-8920分機2022。

今年環保局仍推出「環保祭祀袋」，袋內有5項祭品，包括毛巾、普渡旗、中元普渡疏文、特製紙錢造型平安米等4項基本祭品，及隨機獲得開台金山寺、新竹天公壇、竹蓮寺或關帝廟加持過的平安符1個，限量200份，可在本週六（8月14日）上午10點起，在大潤發湳雅店辦理，捐款金額達100元以上即可獲得1份。網路以功代金則憑捐款100元以上收據，可在網路兌換。

以功代金是與全家便利商店合作，透過FamiPort系統，結合7處公益團體辦理，民眾可將購買金紙的預算捐到勸募專戶，用「捐款做功德」替代舊有的實體金紙焚燒，不僅祭祀祖先與好兄弟的誠意不減，更可減少空氣污染，還能幫助弱勢團體，合作的公益團體有愛恆啟能中心、聲暉協會、盲人福利協進會、智障福利協進會、自閉症協進會、家扶中心、保護動物協會。

中元節快到了，加上防疫期間，新竹市環保局今年力推中元環保祭祀袋及紙錢集中燒政策，除可減低空氣污染，也可避免群聚，並請法師先誦經舉行淨爐法會。（市府提供）

中元節快到了，加上防疫期間，新竹市環保局今年力推中元環保祭祀袋及紙錢集中燒政策，並請法師先誦經舉行淨爐法會。（市府提供）

中元節快到了，加上防疫期間，新竹市環保局今年力推中元環保祭祀袋及紙錢集中燒政策，邀請市民共同響應。（市府提供）

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