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    首頁　>　新竹市

    竹市第5輪莫德納明天開打 開7疫苗站一天打完

    中央1922疫苗預約平台明天起進行第五輪的疫苗接種，新竹市將為已預約莫德納疫苗的9077人施打疫苗，其中疫苗站開7站，會在一天打完。（記者洪美秀攝）

    中央1922疫苗預約平台明天起進行第五輪的疫苗接種，新竹市將為已預約莫德納疫苗的9077人施打疫苗，其中疫苗站開7站，會在一天打完。（記者洪美秀攝）

    2021/08/10 18:25

    〔記者洪美秀／新竹報導〕中央1922疫苗預約平台明天起進行第五輪的疫苗接種，新竹市明天將為已預約莫德納疫苗的9077人施打疫苗，但疫苗站開放樹林頭、東區、竹科、北區、南寮、香山和慈濟靜思堂等7個疫苗站和五大醫院的疫苗門診，疫苗站部分會在1天內打完，請已預約民眾依指定時間前往接種疫苗。

    新竹市府表示，第五輪疫苗開打後，可望讓竹市的疫苗涵蓋率來到近40%，竹市整體疫苗涵蓋率除已高出全國平均，也已提昇竹市民的群體免疫力，接下來的疫苗施打與接種順序，將依照中央指示，第六輪可望開放國產疫苗高端疫苗的施打，提醒民眾可注意上網預約的時間。

    市府表示，第五輪的疫苗施打明天開打，除體育館的疫苗站未開站外，其餘7站的疫苗站會都開放，且會在1天內打完中央所配發的第五輪莫德納疫苗，但五大醫院的疫苗門診則依預約及開放時段施打。

    市府表示，自5月11日台灣爆發本土社區感染疫情以來，竹市共有40名確診個案，目前確診個案已有39人出院，僅剩1人還在住院，而因確診個案需居家隔離的人數也全部解除隔離，已幾乎達到確診清零階段，市長林智堅表示，竹市確診數是北台灣人數最少的縣市，有賴市民共同配合防疫及做好個人防疫措的結果，呼籲市民現在台灣雖降為二級警戒，但防疫不能鬆懈，仍應遵守各項防疫規範，才能恢復過往的正常生活。

    中央1922疫苗預約平台明天起進行第五輪的疫苗接種，新竹市將為已預約莫德納疫苗的9077人施打疫苗，其中疫苗站開7站，會在一天打完。（記者洪美秀攝）

    中央1922疫苗預約平台明天起進行第五輪的疫苗接種，新竹市將為已預約莫德納疫苗的9077人施打疫苗，其中疫苗站開7站，會在一天打完。（記者洪美秀攝）

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