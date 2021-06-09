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    首頁　>　新竹市

    竹科移工專案5天共篩5213名移工 8例確診都是竹南科技廠員工

    新竹市政府與科管局合作在竹科設置的竹科移工專案篩檢站，5天來共篩5213名移工，有8人PCR陽性，都是竹南科技廠移工，完成階段性任務，市長林智堅感謝醫護人員的辛勞。（市府提供）

    新竹市政府與科管局合作在竹科設置的竹科移工專案篩檢站，5天來共篩5213名移工，有8人PCR陽性，都是竹南科技廠移工，完成階段性任務，市長林智堅感謝醫護人員的辛勞。（市府提供）

    2021/06/09 19:03

    ［記者洪美秀／新竹報導］因應苗栗科技廠移工群聚感染，新竹市府與竹科管理局發起的「竹科移工專案篩檢站」5日起協助竹科廠商進行移工篩檢，到今天為止，5天共篩檢5213名移工，超過原設定4千人目標，累計共8名移工PCR陽性確診，都是苗栗竹南科技廠區員工。未來若企業有篩檢需求，市府也會偕同科技部隨時支援，同時因應需求，篩檢站也可轉型為疫苗施打站。

    市府表示，5天來共篩檢5213名移工中，有近5成來自苗縣、竹縣，累計共8名移工PCR陽性確診，都是苗栗竹南科技廠區員工。此外，今天共1208名移工篩檢，其中1人快篩陽性，後PCR篩檢陰性。

    林智堅表示，針對科技廠爆發移工群聚案件，竹科專案篩檢站目標即是透過大量篩檢、快速找出潛在個案，阻斷病毒傳播鏈。篩檢站啟動後，陸續有企業致電，向他表達感謝，「讓企業能夠如常運作、員工都很安心」。

    此次在市府和科管局合作下及新竹市醫師公會理事長邱國華號召下，募集200多名醫護人員，加上市府全體動員300多名行政人員，共500多人力投入竹科專案篩檢站運作，完成全國最大、一日篩檢量能達千件的竹科專案篩檢站。

    林智堅也強調，市府全力守護台灣「護國神山群」的任務並不會停歇，位於篤行路的竹科社區篩檢站將持續運作，提供快篩與PCR篩檢，每日量能可達80至100件，如果企業有需要可洽專線：03-535-5175預約。

    科管局局長王永壯也提到，感謝新竹市府，竹科專案快篩站讓許多園區企業安心不少，根據5天來的資料，新竹地區公司移工全數快篩陰性，快篩陽性者主要來自竹南廠區，竹科專案篩檢站的階段性任務已完成，有滿滿感恩的心情，下階段任務便是與苗栗縣合作，回防竹南。

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    新竹市政府與科管局合作在竹科設置的竹科移工專案篩檢站，5天來共篩5213名移工，有8人PCR陽性，都是竹南科技廠移工，完成階段性任務，市長林智堅感謝醫護人員的辛勞。（市府提供）

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