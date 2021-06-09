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    首頁　>　新竹市

    每天可篩100件！ 竹市第3座社區篩檢站今啟用

    新竹市政府在香山區與苗栗縣交界處成立第三座社區篩檢站，今天啟用。（市府提供）

    新竹市政府在香山區與苗栗縣交界處成立第三座社區篩檢站，今天啟用。（市府提供）

    2021/06/09 11:50

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第三座社區篩檢站「 香山社區篩檢站」今天啟用 ，市長林智堅表示，強化竹竹苗防疫，市府與佛教慈濟基金會合作在竹苗縣市邊界設立「香山社區篩檢站」，每天可篩檢80到100人，希望找出隱藏的傳播鏈，阻絕病毒。

    林智堅表示，香山社區篩檢站是竹市第三座社區篩檢站，位在南隘路上，是周邊科技廠員工必經道路，將擴大服務竹、苗兩地民眾，目的是要找出潛在確診者並收治治療，維護社區安全。

    林智堅說，新竹市跟新竹縣、苗栗縣組成｢竹竹苗防疫作戰聯盟｣，目前防疫重點就是「阻斷傳播鏈」，透過四大策略，包含擴大篩檢、精準疫調、確實隔離、施打疫苗，達到群體免疫。

    他也感謝佛教慈濟基金會、廣鑫營造、龍炎營造等協助，僅花兩個工作天，就打造出「香山社區篩檢站」，讓周邊新竹市民、苗栗縣民、新竹縣民，都可就近篩檢，更降低專責醫院醫療負擔。

    林智堅說，新竹市府也啟動「竹南篩檢專案」，昨天安排73位曾有相關活動史民眾篩檢，全數陰性。他再次呼籲，曾在苗栗群聚感染相關廠區從業人員，不分縣市都可來竹市篩檢站免費採檢，藉此保護自己也保護家人。社區篩檢站都設有一條龍服務，快篩確診後，將由專業防疫人員協助後續隔離與治療。

    香山社區篩檢站提供快篩檢驗，每天篩檢量能達80至100件，該站提供快篩與PCR兩項採檢服務，並採高規格防疫，設有組合屋、正壓採檢亭讓醫護人員有更舒適環境，並兼顧防疫，「零距離」接觸採檢者。

    衛生局表示，竹市目前總計有3座社區篩檢站，包含國軍醫院社區篩檢站、竹科社區篩檢站、香山社區篩檢站，單日最高篩檢量能可達300件。3站優先提供「有相關接觸史、活動史的民眾」篩檢，並採「預約制」，以此分流篩檢民眾，預約專線03-535-5175或預約網址：https://reurl.cc/1gnae9

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    新竹市市長林智堅在啟用前視察演練，呼籲有相關接觸史民眾預約前往篩檢。（市府提供）

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    「香山社區篩檢站」每天可篩檢80到100人。（市府提供）

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