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    新竹高中市定古蹟劍道館完成修復

    新竹高中校內的市定古蹟劍道館，已有95年歷史，經1年多的修復工程已完工，校方將在5月舉辦修復歷程展，邀校友回母校，重溫青青記憶。（記者洪美秀攝）

    新竹高中校內的市定古蹟劍道館，已有95年歷史，經1年多的修復工程已完工，校方將在5月舉辦修復歷程展，邀校友回母校，重溫青青記憶。（記者洪美秀攝）

    2021/04/05 12:30

    ［記者洪美秀／新竹報導］新竹市新竹高中內的市定古蹟「劍道館」，在1926年興建，是竹中保留至今最古老的建築，有95年歷史，原名「武道場」，建築為日式風格，劍道館後來也做為圖書館、原住民宿舍、班級教室、合作社和社團的社窩，學校爭取經費進行修復工程，近期已完工，學校將在5月底舉辦修復歷程回顧展，歡迎校友帶著老照片回母校，重溫劍道館風光，並分享見證這棟承載不同世代竹中人的青春記憶。

    新竹高中圖書館主任黃大展說，竹中的劍道館最初稱武道場，是室內體操場和劍道的練習場所，這和第一任校長大木俊九郎重視劍道與推廣有關，有校友回憶，「修身、體操與劍道三科課程，是各年級必修的課程」，當時即使寒冷的冬天，校長都會帶學生在武道館前靜坐養氣，並全神貫注練劍，而劍道訓練，對學生來說很有幫助，尤其踏入社會後，學會靜坐及思考，對決策很有幫助。

    此外，竹中劍道隊曾在昭和3年~8年即1928到1933年間的中等學校劍道大會獲優勝。也在昭和五年代表台灣到日本參加「全國中等學校劍道大會」，是劍道館的輝煌記錄。

    劍道館後來改為圖書館，是許多竹中學生閱讀與思考的啟蒙地，早期除日文書，還有從中國購買的書，像《自由中國》等雜誌，竹中的教育風氣自由，館內還收藏不少五四時期的刊物，讓處在戒嚴時期的竹中校園有著自由學風。

    後來劍道館也曾在合作社期間受到破壞，因要加賣熱食、自助餐增設廚房、直接打穿牆壁安裝抽油煙機的通風管。後來又變音樂館，原本要拆除劍道館興建7層高的音樂暨教學的綜合大樓，結果引起校友關注，也掀起拆除與保存的論戰，後來竹市文資審議委員會在2001年指定為市定古蹟，是竹市文化資產保存的重要指標。

    校方表示，這座劍道館是目前台灣留存武道館中，唯一磚造木架構建築，全磚造立面是其特色，基座以實體的磚砌臺基，紅磚外再以水泥砂漿裝修，尤其清水紅磚外牆，材質堅硬，歷經90餘年也無紅磚牆常見的裂紋或龜裂現象；屋頂為複斜式屋頂、近似馬薩式屋頂，屋架是洋式對束小屋，且使用上等檜木及杉木。

    校方表示，劍道館獲文化部文資局與國教署3000萬元經費修復，修復工程已完工，學校5月底將舉辦修復歷程回顧展，歡迎校友帶老照片回母校，一起分享與見證劍道館的青春記憶，並齊思劍道館的未來多元可能性。

    新竹高中校內的市定古蹟劍道館，已有95年歷史，經1年多的修復工程已完工，校方將在5月舉辦修復歷程展，邀校友回母校，重溫青青記憶。（記者洪美秀攝）

    新竹高中校內的市定古蹟劍道館，已有95年歷史，經1年多的修復工程已完工，校方將在5月舉辦修復歷程展，邀校友回母校，重溫青青記憶。（記者洪美秀攝）

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