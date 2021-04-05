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    供5停2》竹市438戶明起實施 頭前溪徵用2處備用灌溉水井

    水情嚴竣，新竹市有438戶明起供5停2，新竹市政府已設3處6個水塔供民眾取水備用。（記者洪美秀攝）

    水情嚴竣，新竹市有438戶明起供5停2，新竹市政府已設3處6個水塔供民眾取水備用。（記者洪美秀攝）

    2021/04/05 12:33

    ［記者洪美秀／新竹報導］水情持續告急，新竹市中隘里、南港里從明天起實施供5停2，約438戶受影響，市府已設立3處供水點供用戶取用。此外，竹市頭前溪17處戰備水井也從去年抽到現在，經濟部水利署北水局近日也將徵用水源里白沙屯圳兩處備用灌溉水井，每天抽水2000噸（最大量6000噸），附近鄉親憂心會影響村莊的民生用水，對此，北水局承諾會召開說明會，強調不會影響民生用水。

    中央已宣布台中、苗栗從6日起，進入「供5停2」的水情「紅燈」階段，新竹市中隘里、南港里部分區域也被納入停水範圍，有438戶用水受影響。為協助停水家戶，市府在中隘里設置2處、4個水塔供水點，與南港里設置1處、2個水塔供水點，共3處、6個水塔會由消防隊協助供水給需要民眾取水。

    市府表示，為降低對民眾不便，已擇定三處設6個水塔，消防局會有17台水車，總計可承載69噸自來水，供民眾取水使用，呼籲市民共體時艱。

    此外，從去年5月後水情持續不佳，頭前溪17處戰備水井也從去年抽到現在，水情依然嚴峻，市議員曾資程接獲鄉親反映指出，北水局近日已徵用水源里白沙屯圳兩處備用灌溉水井，每日抽水2000噸（最大量6000噸），不少鄉親憂心，擔心會影響民生用水。

    曾資程說，頭前溪戰備水井周邊有多條重要交通道（鐵）路，包括台一線、台68線、中山高速公路及台鐵縱貫線，抽了1年多的地下水，地層有沒有下陷？有沒有影響橋樑結構安全，北水局有沒有監控？有沒有相關數據澄清民眾疑慮，他已請北水局召開居民說明會，期許能向居民說清楚，讓居民共體時艱也要兼顧公共安全。

    水情嚴竣，新竹市除有少數用戶明起供5停2。頭前溪有兩處灌溉用水井也被徵用，由北水局統一徵用。（記者洪美秀攝）

    水情嚴竣，新竹市除有少數用戶明起供5停2。頭前溪有兩處灌溉用水井也被徵用，由北水局統一徵用。（記者洪美秀攝）

    水情嚴竣，新竹市除有少數用戶明起供5停2。頭前溪有兩處灌溉用水井也被徵用，由北水局統一徵用。（記者洪美秀攝）

    水情嚴竣，新竹市除有少數用戶明起供5停2。頭前溪有兩處灌溉用水井也被徵用，由北水局統一徵用。（記者洪美秀攝）

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