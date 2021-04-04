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    獨家》竹市人球女娃出養北歐重拾笑容 林智堅：最暖心兒童節

    新竹市4年多前出養到北歐的無國籍女孩，過著幸福健康的生活，且在有愛的家庭成長，市府在兒童節前夕獲悉女孩近況，已得知女孩適應良好，且已上學，讓林智堅說是今年是最暖心的兒童節。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市4年多前出養到北歐的無國籍女孩，過著幸福健康的生活，且在有愛的家庭成長，市府在兒童節前夕獲悉女孩近況，已得知女孩適應良好，且已上學，讓林智堅說是今年是最暖心的兒童節。（記者洪美秀翻攝）

    2021/04/04 20:35

    〔記者洪美秀／新竹報導〕「看到失怙童重拾天真燦爛的笑容，讓今年成了最暖心的兒童節…」新竹市長林智堅兒童節前夕獲悉4年前出養到北歐的3歲無國籍人球女童小媛（化名）傳來健康長大且已上學的照片，開心的說，做為市長，能給這座兒童城市最棒的禮物就是讓兒童能幸福健康快樂長大。

    小媛出生時因遭印尼籍生母棄養在醫院，加上父不詳，在屬人主義的台灣成了無國籍的人球孩童，新竹市府社會處排除萬難、透過法院程序及國際協會單位協助，為小媛找到北歐某國的收養家庭，經過4年，日前協助出養的基金會捎來小媛在北歐收養家庭快樂長大、且已上學的照片與消息，不僅讓社工人員覺得暖心，也讓關心此事後續發展的林智堅感動不已。

    市府社會處表示，出養到北歐的小媛，生母是印尼籍女子，在台灣醫院生下小媛後，疑因逾期居留擔心被遣返不告而別，依據台灣國籍法，因小媛生父不詳，加上遭生母棄養，無法入籍台灣，被迫成為沒有國籍、沒有身分的「人球」。

    小媛出生後由社會處安置到育幼院，雖基本生活沒問題，卻缺乏一般孩童應有的親情和家庭歸屬，即使透過移民署或各種管道協尋生母，但仍無結果。

    市府依聯合國兒童權利公約與施行細則的精神，向新竹地院提出改定監護權與剝奪親權的申請，新竹地院也裁定由市長林智堅擔任小媛的監護人，再經社工奔走和基金會的協助，4年前為小媛媒合到北歐國家的收養家庭。

    已在北歐生活4年多的小媛，後續由基金會協助追蹤其生活情形，今年市府收到小媛已健康長大，且擁有陽光般的笑容，不僅與收養家庭父母生活和樂，還學會滑雪、更到處出遊，並順利進入學校就讀，在充滿愛的家庭中幸福健康長大。

    林智堅獲悉此事，滿是感動、感恩，他說，看到照片上小媛燦爛的笑容，有如春天繁花盛開般幸福，讓他很是欣慰，小媛出養北歐後，他一直擺在心頭掛念著，今年在兒童節前得知小媛快樂長大且已上學，讓他激動又開心，尤其能讓小媛這樣的幼童在有愛的家庭中長大、且擁有愛她的家人與家庭，讓今年成了最暖心的兒童節。

    林智堅說，從照片及後續追蹤資料都感受得到，小媛除已上學，也已適應北歐生活，父母親帶者她滑雪、旅行，每張照片裡的她像個小公主般被呵護被疼愛，這樣幸福感，不僅讓他感動，更讓每個為保護兒童工作努力的社工人員感到暖心，並肯定這是份驕傲且有意義的工作。

    市府社會處表示，兒少保護工作日復一日持續進行，案件受理通報後的訪視調查及安全評估，每個環節都緊緊扣者孩子的安全，感謝遠在北歐的收養家庭給小媛一個溫暖的家庭，更感謝當年為此出養案件盡過一己之力的夥伴，包括法院承辦法官和協助收出養機構，大家努力且本於職責願意成為幸福孩童的推手，且激勵社工人員繼續在兒少保護工作上擔任孩子的守護員。

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