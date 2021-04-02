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    竹市魔燈大州廳神秘嘉賓黃子佼登場 3千人共賞童趣光雕秀

    光雕秀結合新竹州廳等建築物，360度環形劇場讓大家體驗新竹夜晚的星空與古蹟的美好。（記者蔡彰盛攝）

    光雕秀結合新竹州廳等建築物，360度環形劇場讓大家體驗新竹夜晚的星空與古蹟的美好。（記者蔡彰盛攝）

    2021/04/02 21:08

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2021新竹市兒藝節開幕，白天活動左岸與市府樂高、市集活動已逾5萬8000人，晚間在新竹市府的「魔燈大州廳」光雕展演，邀請到黃子佼擔綱主持，童趣光雕秀吸引3000人湧進市府州廳前廣場，欣賞古蹟群在絢麗光影中化身玻璃宮殿、月光森林與未來城市。市長林智堅表示，新竹市是座超過300年的年輕古城，光雕秀結合新竹州廳、警察局、消防博物館與林務局新竹林區管理處4棟建築物，360度環形劇場讓大家體驗新竹夜晚的星空與古蹟的美好。

    林智堅表示，這次的「魔燈大州廳」光雕秀，就是希望在7、8月將登場的新竹光臨藝術節前，讓大家搶先體驗古蹟群打上光雕秀的精彩表演。黃子佼表示，古蹟結合光雕完全展現新竹市的城市美學，很難得在政治人物身上看到文化人創作的堅持與美學的品質，林智堅可說是專業的市政藝術工作者，塑造出很典雅、有質感的新竹市，「新竹市就是個大型美術館！」

    黃子佼並分享，去年4月2日他也到訪新竹市參觀動物園，也到春池玻璃體驗手作玻璃杯，很開心今年受市府邀請，「4月2日就是我的新竹日！」黃子佼並準備了特製設計口罩送給在場的小朋友，與林智堅一同和孩子分享兒童節的快樂。

    市府說明，「魔燈大州廳」光雕秀，由多次拿下國際大獎、曾在雪梨歌劇院投射光雕的「混合編碼」打造。他們用繽紛卡通色彩，創作出象徵米粉、貢丸的「米米、丸丸」主角，劇情融合新竹市玻璃、高科技產業，兩位角色點亮一盞魔燈後，將帶領觀眾一起冒險，穿越玻璃堆疊的宮殿、月光森林，最後去到奇幻未來城市。

    「米米、丸丸」隨劇情跳躍到警察局、消防博物館、林務局新竹林區管理處，每座建物還有專屬場景，在林務局新竹林區管理處建物上，有森林、馬來熊、紅鶴等光雕；警察局有警員駐守等。即使光雕尚未開演，民眾也可在此欣賞各項建物光雕場景。

    「魔燈大州廳」光雕秀在5日前每晚6點半到9點半，在新竹州廳（新竹市政府）等4座建物上演，每場4分鐘，每半小時1場（最後一天至9點）。

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