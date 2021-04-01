防疫兼具童心！ 竹市兒童節禮物送河馬樂樂口罩套

新竹市政府今年送給孩子的兒童節禮物是河馬樂樂的口罩套，可愛的造型，讓小朋友愛不釋手。（記者洪美秀攝）

2021/04/01 12:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕兒童節即將到來，新竹市府準備了2份禮物給孩子們，有4萬7700份以河馬樂樂為LOGO設計的「口罩收納袋」，送給所有公私立國小及幼兒園的孩子，讓孩子養成隨身攜帶及佩戴口罩的好習慣。更有豐富多元的兒藝節活動，從4月2到5日在左岸有「風的運動場」，新竹州廳白天則有樂高展、晚上演出「魔燈大州廳」古蹟光雕秀，要讓民眾一次玩遍整座新竹市。

林智堅說，台灣防疫工作做得好，是全民都勤洗手及戴口罩保護自己也保護他人，但吃飯、喝水時口罩必須脫下，然而，口罩塞包包、放桌上、塞口袋反而容易沾附更多的細菌，因此口罩收納袋來放置口罩，可讓再度使用口罩時更安心。

新竹市府今年為兒童準備的兒童節禮物，是特別的「口罩收納袋」，以新竹市立動物園區中最具代表性人氣動物明星「河馬樂樂」為設計，透過樂樂親民可愛的形象，拉近與大小朋友之間距離。

此外，疫情衝擊生活，很多人宅生活悶很久，隨著疫情趨緩，2021新竹市兒童藝術節「風的運動場」強勢回歸，白天在新竹左岸不僅有六大遊具，還有Pushbike模擬賽道、MINI BASEBALL迷你棒球、互動音樂劇。市府州廳也從早到晚推出滿滿的活動，上午舉辦「小小市長就是你～打造你的樂高城市」策展體驗，夜晚的「魔燈大州廳」環景光雕秀、還有街頭藝人及新竹味市集，保證精彩絕倫，讓孩子從早玩到晚。

教育處表示，兒童節禮物是孩子家長們熱切詢問的焦點，若能藉此宣導正確的防疫觀念，提醒幼童們在防疫期間要勤洗手、隨身攜帶及佩戴口罩，保持運動的好習慣，就是美觀又實用的兒童節禮物。

市府邀請大小朋友，白天到新竹左岸兒藝節玩瘋放電、晚上回到市區聽古蹟用光雕說故事，讓竹市成為今年兒童節最好的旅遊選擇。請民眾參與活動隨身攜帶及佩戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，陪伴孩子度過健康安全又特別的兒童節。

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