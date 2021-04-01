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    首頁　>　新竹市

    竹市兒藝節明登場 林智堅帶頭「躺在雲朵上」體驗

    新竹市兒童藝術節明天登場，市長林智堅今天與小學生一起爬上漫步雲端的遊具，並躺著體驗高空美景，邀請爸媽兒童節連假帶孩子來體驗。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節明天登場，市長林智堅今天與小學生一起爬上漫步雲端的遊具，並躺著體驗高空美景，邀請爸媽兒童節連假帶孩子來體驗。（記者洪美秀攝）

    2021/04/01 12:10

    〔記者洪美秀／新竹報導〕明天起就是兒童節連假，新竹市府主辦的「2021新竹市兒童藝術節」明天登場，市長林智堅今天和北門國小孩子搶先體驗兒藝節遊具，帶領孩子爬上10公尺高「漫步雲端」模擬「躺在雲朵上」，林智堅說，本次遊具強調「高空體驗」，是有史以來最刺激的兒藝節，邀請全國親子來訪，也提醒民眾遵守防疫規定，包括戴口罩、量體溫、消毒並採實聯制，飲食也限定在休息區帳篷進行。

    林智堅與孩子體驗遊具，爬到「漫步雲端」10公尺最高處模擬「躺在雲朵上」，怕高的孩子僅完成一半，紛紛說「太高了！好緊張！」

    文化局說，2021兒藝節三大特色是「藍天、綠地、星空」，六大遊具分別是可爬梯攀岩的「小小勇士越野場」，6.5公尺高「漂浮飛行人」與2.5公尺高「空中滑板」，以溜索、滑板，讓大人小孩從高空滑降落地，也有為學齡前嬰幼兒「迷亂時空」的感官與障礙探索體驗，10公尺高「漫步雲端」繩網攀爬到最高處看左岸好風景，還有7公尺大型溜滑梯「神奇階梯急轉彎」，現場還有pushbike賽道、迷你棒球能體驗，是史上最刺激的兒藝節。

    文化局表示，新竹左岸的「風的運動場」遊具旁，有廁所、無障礙設備、更有哺集乳室，在活動現場還設有白色大小帳篷，供大小朋友休憩、遮陽，可以就地野餐。

    如果想看表演，連四天還有兒童音樂劇《飛天王國極限挑戰大賽》表演，將在左岸於11點、下午2點及下午4點定時演出，肚子餓了，可以來旁邊進駐的餐車覓食，絕對讓孩子們好玩、好看又好吃。

    針對小小孩，市府在左岸會場也設置水藍色的無障礙坡道，方便家長推行「娃娃車」，另外也設置「娃娃車」寄放處，方便家長們自由行動。

    兒藝節的市區會場位於新竹市政府周邊，包括州廳樂高展、傍晚新竹味市集與夜晚光雕，同樣也提供廁所、無障礙設備、哺集乳室等設施，護城河公園也有許多座椅，民眾也可在此休憩用餐，享受護城河綠蔭。

    遊具部分，每天都會消毒，有穿戴安全設施，包含護具、手套、安全帽等，每人使用完工作人員都會立刻進行消毒。歡迎爸媽帶孩子來新竹市住一晚，歡樂過兒童節。

    新竹市兒童藝術節明天登場，市長林智堅今天與小學生一起爬上漫步雲端的遊具，並躺著體驗高空美景，邀請爸媽兒童節連假帶孩子來體驗。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節明天登場，市長林智堅今天與小學生一起爬上漫步雲端的遊具，並躺著體驗高空美景，邀請爸媽兒童節連假帶孩子來體驗。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節明天登場，市長林智堅今天與小學生一起爬上漫步雲端的遊具，並躺著體驗高空美景，邀請爸媽兒童節連假帶孩子來體驗。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節明天登場，市長林智堅今天與小學生一起爬上漫步雲端的遊具，並躺著體驗高空美景，邀請爸媽兒童節連假帶孩子來體驗。（記者洪美秀攝）

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