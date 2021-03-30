聯電捐210份「希望之盒」 慢飛兒寶貝提前歡度兒童節
〔記者洪美秀／新竹報導〕兒童節前夕，聯華電子今天捐210份「希望之盒」禮物給仁愛社會福利基金會的晨曦發展協會的身心障礙大小朋友，讓這群心智慢飛兒寶貝也能歡度兒童節，更與天使打擊樂團用音樂交流，提前歡度兒童節。
仁愛社福基金會由「天使打擊樂團」演奏充滿活力的樂曲「You are my sunshine」及「站在高崗上」，展現平時學習成果與自信。而擅長打太鼓的聯電鼓隊也為仁愛學員帶來精彩的沖繩鼓表演，用音樂融合互動。
聯電人資長陳進雙也帶來210份禮物，由晨曦發展中心主任羅詠娜、裴嘉妮修女及仁愛學員代表接受，並回贈感謝狀及陶藝手作品。色彩繽紛的禮物盒裝內有手部握力球組、排汗頭巾脖圍、運動毛巾、戶外防護手環與健康點心，每位服務對象拿到禮物都非常開心，阿修說「體能課可以用運動毛巾擦汗」，小忠說：「握力球可以讓我的手更有力量」。
陳進雙說，聯電的「希望之盒-傳愛心」活動由公司同仁認養認捐，每份禮盒都是獨一無二的包裝，希望傳遞愛與希望。
晨曦發展中心主任羅詠娜說，民國88年晨曦發展中心規劃籌建時，聯電就響應捐款認捐教室，聯電燭光社也發起贊助拍攝公益廣告費用，邀請社會各界加入起造人行列，如今晨曦發展中心已成立15年，目前服務141位心智障礙朋友，依其服務需求，提供個別化與家庭支持服務，協助學習生活自理、體能復健、居家生活、作業活動、社會參與等，希望讓心智障礙者能生活自立，減輕家屬照顧負擔。
仁愛基金會執行長林湘雅說，為配合防疫，基金會今年取消愛心園遊會，導致資源募集不易，因此辦理「2021 FUN新~LOVE義賣」活動，邀請板橋、淡水知名愛心老店「新勝發餅鋪」合作義賣，期盼為身心障礙朋友籌募多元支持服務經費100萬，懇請社會各界支持義賣或愛心捐款，服務專線03-578-4633分機1688公事組。愛心捐款劃撥帳號：50108020戶名：仁愛社會福利基金會。