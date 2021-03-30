聯電捐210份「希望之盒」 慢飛兒寶貝提前歡度兒童節

聯華電子今天捐贈210份希望之盒的兒童節禮物給新竹市仁愛社會福利基金會的心智障礙慢飛兒寶貝，提前祝福兒童節快樂。（記者洪美秀攝）

2021/03/30 20:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕兒童節前夕，聯華電子今天捐210份「希望之盒」禮物給仁愛社會福利基金會的晨曦發展協會的身心障礙大小朋友，讓這群心智慢飛兒寶貝也能歡度兒童節，更與天使打擊樂團用音樂交流，提前歡度兒童節。

仁愛社福基金會由「天使打擊樂團」演奏充滿活力的樂曲「You are my sunshine」及「站在高崗上」，展現平時學習成果與自信。而擅長打太鼓的聯電鼓隊也為仁愛學員帶來精彩的沖繩鼓表演，用音樂融合互動。

聯電人資長陳進雙也帶來210份禮物，由晨曦發展中心主任羅詠娜、裴嘉妮修女及仁愛學員代表接受，並回贈感謝狀及陶藝手作品。色彩繽紛的禮物盒裝內有手部握力球組、排汗頭巾脖圍、運動毛巾、戶外防護手環與健康點心，每位服務對象拿到禮物都非常開心，阿修說「體能課可以用運動毛巾擦汗」，小忠說：「握力球可以讓我的手更有力量」。

陳進雙說，聯電的「希望之盒-傳愛心」活動由公司同仁認養認捐，每份禮盒都是獨一無二的包裝，希望傳遞愛與希望。

晨曦發展中心主任羅詠娜說，民國88年晨曦發展中心規劃籌建時，聯電就響應捐款認捐教室，聯電燭光社也發起贊助拍攝公益廣告費用，邀請社會各界加入起造人行列，如今晨曦發展中心已成立15年，目前服務141位心智障礙朋友，依其服務需求，提供個別化與家庭支持服務，協助學習生活自理、體能復健、居家生活、作業活動、社會參與等，希望讓心智障礙者能生活自立，減輕家屬照顧負擔。

仁愛基金會執行長林湘雅說，為配合防疫，基金會今年取消愛心園遊會，導致資源募集不易，因此辦理「2021 FUN新~LOVE義賣」活動，邀請板橋、淡水知名愛心老店「新勝發餅鋪」合作義賣，期盼為身心障礙朋友籌募多元支持服務經費100萬，懇請社會各界支持義賣或愛心捐款，服務專線03-578-4633分機1688公事組。愛心捐款劃撥帳號：50108020戶名：仁愛社會福利基金會。

聯電子天捐贈210份希望之盒的兒童節禮物給心智障礙慢飛兒寶貝，提前祝福兒童節快樂。（記者洪美秀攝）

聯華電子今天捐贈210份希望之盒的兒童節禮物給新竹市仁愛社會福利基金會的心智障礙慢飛兒寶貝。（記者洪美秀攝）

新竹市仁愛社福基金會獲聯華電子兒童節希望之盒的兒童節禮物，並用音樂交流互動，期許傳遞愛與希望。（記者洪美秀攝）

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