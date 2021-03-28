新竹市立動物園慶入園突破200萬人次

新竹市政府慶祝動物園重新開幕入園人次突破200萬人次，今天舉辦慶祝活動，一早就吸引很多人排隊，市長林智堅也與民眾同樂。（記者洪美秀攝）

2021/03/28 15:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立動物園慶祝入園突破200萬人次，今天舉辦「奇幻泡泡秀」、「動物光影秀」、「臉譜彩繪」等免費活動，民眾只要身份證字號有「200」就能免費入園，一早尚未開開園就有許多民眾大排長龍等待入園。市長林智堅也現身歡慶，他說，重新開園後的動物園已成為竹市必訪景點，更是城市外交大使，感謝市民支持。

動物園今天有操縱泡泡的藝術家與大家互動；還有「動物光影秀」，利用光影說故事；河馬「樂樂」玩偶驚喜現身，現場充滿大小朋友歡笑聲。

林智堅說，本周壓軸活動在新竹市立動物園，也為2021新竹市兒藝節打開序幕，讓大小朋友都能夠在園區玩遊戲看表演，也感謝大家的捧場，早上就在門口排隊等著闖關，臉譜彩繪也有許多人排隊參加，更別說現場的泡泡秀及光影表演，表演時間一到就擠滿了人群。

動物園長楊礎遠表示，動物園為全台原址現存最古老的動物園，是許多老新竹人的回憶，改造後成為外縣市旅客造訪新竹市的熱門景點之一，短短一年兩個月即突破200萬人次入園參觀，總收入也超過6700萬元，今天也有許多民眾出示證件享優惠，身份證字號具「200」就能免費入園，讓許多陪伴小朋友的家長直呼有活動又有優惠，很值得！

動物園表示，21日已迎接200萬人入園，這次也邀請幸運得主李先生同樂，李先生也帶著家人一同前來參與，與市長、園長及貴賓宣布正式入園突破200萬人，現場也抽出幸運的20位民眾帶回認養卡，除可增進動物福祉，也可以享未來一年免門票入園等優惠。

新竹市政府慶祝動物園重新開幕入園人次突破200萬人次，今天舉辦慶祝活動，一早就吸引很多人排隊，市長林智堅也與民眾同樂。（記者洪美秀攝）

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