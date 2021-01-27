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    首頁　>　新竹市

    從中國返台居檢卻跑去和友人喝咖啡還PO臉書 竹市重罰20萬

    新竹市一名從中國返台居檢男子與友人喝咖啡還上傳臉書，遭市府重罰20萬元。圖為市長林智堅與五大醫院宣示加強防疫情形。（記者洪美秀攝）

    新竹市一名從中國返台居檢男子與友人喝咖啡還上傳臉書，遭市府重罰20萬元。圖為市長林智堅與五大醫院宣示加強防疫情形。（記者洪美秀攝）

    2021/01/27 13:41

    ［記者洪美秀／新竹報導］新竹市衛生局近日接獲檢舉，一名居家檢疫男子在檢疫期快結束時，邀朋友在外喝咖啡，還上傳臉書炫耀，衛生局表示，這位從中國返台的台商在居家檢疫期間違反「傳染病防治法」違規外出，市府裁罰10萬元，另出入公共區域、並與朋友近距離接觸，增加他人感染風險，市府再加重裁罰10萬，共裁罰20萬元。

    市長林智堅說，這名居家檢疫者違反規定，增加疫情傳播風險，市府因此加重裁處，也呼籲，現在是防疫關鍵期，請民眾務必配合遵循防疫規定，居家檢疫與隔離者也應耐心度過隔離期、落實自主健康管理，團結做好防疫工作。

    衛生局表示，依據「傳染病防治法」第58條第1項第4款，對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施，如民眾違反規定，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」處10萬以上100萬元以罰鍰，而這位民眾暴露公共場所更與友人近距離接觸，市府因此加倍裁罰共罰20萬元。

    衛生局提醒，國外疫情仍嚴峻，返國民眾務必配合防疫政策，不要因自私的行為造成防疫破口，市府呼籲，民眾務必遵守居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期規定，違反規定者市府會予以重罰，民眾如發現親友或朋友正在居家檢疫或隔離並出現違規情形，可撥打防疫專線：03-5355130檢舉。

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