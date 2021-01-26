竹市醫院即日起停止探病 林智堅視察公園消毒、百貨防疫

林智堅視察百貨接駁車防疫消毒工作。（市府提供）

2021/01/26 13:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕因應近日疫情變化，新竹市府提高防疫整備，啟動全市戶外公共場所預防性消毒，包括125座公園、14處公有市場、車站等，新竹市長林智堅今前往視察公園及百貨賣場巨城防疫工作，呼籲營業場所、大眾運輸業、社區管委會務必落實中央防亦指引，他上午也透過市務會議宣布，即日起醫院停止探病，盼請市民配合，團結一致做好防疫。

林智堅說，桃竹竹是共同生活圈，竹市是半導體產業重鎮，也因此成「護國城市」，疫情上都一律以「料敵從寬」態度面對，昨起竹市全面升級防疫，也啟動全市消毒，包括公園、公共場所人口稠密處，對民眾生活造成不便，也要懇請所有的市民體諒。

他也宣布，即日起竹市8大醫院停止探病，包括新竹台大、馬偕、國泰、國軍、南門、新生、和平、新中興，都配合實施禁止探病管控措施，盼請市民配合；春節將至，也務必請各局處防疫工作「滴水不漏」，除全市公共場所大消毒，如因應大量海外返鄉人潮，務必盤整春節防疫旅館數量、評估防疫計程車的量能，也加強遊憩場所防疫，確保防疫工作順利實行。

林智堅上午也前往綠光公園與百貨賣場，巡視消毒工作與防疫工作。其中，公園各項設施、步道、環境都進行大規模噴藥，別針對等候區椅子、公共廁所、遊具把手等民眾常用手碰觸的地方消毒。

另視察百貨業部分，除落實出入口統一管理，量測體溫管控進出、加強定期消毒、員工全面配戴口罩及提供手部消毒液等措施；另百貨業接駁車，也在每趟任務完成後固定以酒精擦拭把手、座位，上下車入口也備妥酒精消毒器，並要求乘車民眾全程配戴口罩。

新竹市依中央指示分三階段完成預防性噴藥工作，第一階段針對火車、公車、計程車等交通場站，百貨公司、量販店等大型營業場所，夜市、市場、商圈等人潮聚集處；第二階段針對人潮聚集的125座公園；第三階段則針對公私立國小、國中及高中等學校進行消毒。

環保局籲請大眾運輸、大型營業場所、社區管理單位等負責單位，務必依據中央疫情指揮中心公布指引，消毒民眾經常接觸之表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等，以及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次，假設顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率。

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