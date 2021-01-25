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    首頁　>　新竹市

    新埔鎮長林保祿「花上飛」 歡迎來客賞花海秀創意

    2021/01/25 18:02
    新竹縣新埔鎮長林保祿（中）跟2個美眉一起在油菜花田上「練武功」試著「花上飛」，留下有趣的創意賞花照。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮長林保祿（中）跟2個美眉一起在油菜花田上「練武功」試著「花上飛」，留下有趣的創意賞花照。（記者黃美珠攝）

    〔記者黃美珠／新埔報導〕每年底休耕稻田的花海秀最近由鵝黃色的油菜花打頭陣登場，新竹縣新埔鎮義民路約2公里長的油菜花田正美，縣府正計畫搶食疫情「創造」出的國旅商機，用4、500萬經費在新埔、關西、新豐、竹北等境內營造具有代表性圖案的花海地景，希望在春節連假吸引來客走訪，紓解國人因為疫情而備感壓力的心情。

    新埔鎮長林保祿說，他支持縣府前述計畫將號召該鎮巨埔里鄉親一起來爭取，提供約15公頃的用地來營造不一樣的地景。在傳統打卡、拍網美照之外，他也號召來客發揮巧思，用同樣的花海地景當布幕，拍出不一樣的有趣畫面。

    新竹縣新埔鎮鎮長林保祿（左1）跟公所同仁們舉雙手贊成用花海造景迎賓。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮鎮長林保祿（左1）跟公所同仁們舉雙手贊成用花海造景迎賓。（記者黃美珠攝）

    林保祿今天就與公所主任祕書王偉全、農業觀光課課員們一起嘗試在油菜花田內「練武功」，大家努力呈現「花上飛」的fu，大家快樂地玩成一團，吸引路人駐足。

    不過，林保祿也務實地提醒縣府等上級單位說，稻作1期每公頃收成扣除成本約可有6、7萬元利潤，如今中央以每公頃4萬5000元的休耕補償金要號召鄉親休耕創造花海地景，誘因不夠，這從去年2期稻作新埔428公頃稻作面積卻僅有38公頃申請休耕，9%不到可見一斑，值得注意。

    另外，稻田花海是國內1、20年來每到年末就會出現的季節限定景致，如何創造出新意，給來客驚喜，又能從中行銷在地特色，需要有專業團隊的協助。

    一年一會的稻田花海，由美麗的油菜花打頭陣，吸引人進去放鬆身心。（記者黃美珠攝）

    一年一會的稻田花海，由美麗的油菜花打頭陣，吸引人進去放鬆身心。（記者黃美珠攝）

    縣府農業處處長范萬釗說，目前全縣13鄉鎮市只有新埔、關西、新豐以及竹北表達有意參加這個花海造景計畫，他們期待有更多鄉鎮共襄盛舉。

    農業處本週四將邀集各鄉鎮集思廣益，並將採勞務委外方式尋找專業團隊協助參與的鄉鎮打造特色花海，在縣內用帶狀方式，給來客不同驚喜。

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