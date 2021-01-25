陽明交通大學合校在即 交大今拆卸「國立交通大學」校名牌

交通大學與陽明大學2月1日正式合校，交通大學今天展開校名牌的拆卸作業，不少人上午趕到交大光復校區，做最後的拍照留影，希望留下歷史性的紀錄，拆卸作業預計下午完成。（記者洪美秀攝）

2021/01/25 13:13

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學與陽明大學合校即將在2月1日、下週一正式掛牌，首任合校新校長林奇宏也會在當天宣示就職，今天交通大學也依序卸下光復校區南大門、博愛校區及光復校區大門的「國立交通大學」校名牌，預計週末會新裝上「國立陽明交通大學」的校名牌，並在下週一正式揭牌，象徵兩校完成歷史性的合校里程碑。

從上週開始，交通大學的校門就吸引大批校友及在校生回去拍照留影，交大光復校區的校門也成為網紅打卡熱點，原本交大學聯會要在今天下午舉辦「國立交通大學」校名告別式活動，但因全國防疫措施上緊發條且提高層級，交大學聯會臨時喊卡，不鼓勵學生或校友前往，但仍會記錄校名牌卸下的歷史性一刻。

交大表示，交通大學與陽明大學合校在即，這幾週已陸續吸引交大校友及在校生回學校拍照留影，希望紀錄歷史性的一刻，而交大啟動校名牌拆卸工作也從今天開始，上午先拆卸南大門新安路的「國立交通大學」校名牌，下午則進行博愛校區和光復校區大學路的校名牌拆卸作業，預計拆卸後，會在週末完成合校後新校名的安裝，並在下週一下午3點，由新任校長林奇宏、率領校務一級主管舉行合校後的揭牌儀式。

交大表示，下週一國立陽明交通大學合校後，將統一簡稱「陽明交大」，同時會以各校區做區分，像新竹光復校區、新竹博愛校區、台北陽明校區、台南奇美校區等做區分，期許邁向偉大大學，並為台灣頂大合校留下美好的歷史性一刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法