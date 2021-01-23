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    首頁　>　新竹市

    新竹巨城搶救血荒 單日1221袋熱血破紀錄！

    民眾熱情揪團響應，挽袖捐血補充血庫存量。（記者蔡彰盛攝）

    民眾熱情揪團響應，挽袖捐血補充血庫存量。（記者蔡彰盛攝）

    2021/01/23 18:17

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹捐血中心表示，近期接連幾波冷氣團來襲影響民眾出門意願，大幅降低捐血數量，又因天氣變化大，呼吸道疾病、心血管疾病的病患就醫也增多，醫院用血比平時還多，全台血量庫存已明顯不足，年節將至急需熱心民眾捲起袖子捐熱血。Big City遠東巨城購物中心主動響應號召，今天舉辦「Big熱血」捐血活動，此次擴大規模出動5輛捐血車號召民眾齊心捐血，再次突破大新竹區單日單點捐血紀錄，成功募集1221袋，為補充血庫盡最大心力！

    遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城投入公益捐血活動不遺餘力，累計募集近2萬袋超過450萬c.c.熱血，每年捐血量成長皆超過6成。去年2月以當日單場捐血最高1086袋創下大新竹區新紀錄，並一舉獲得「捐血績優機關社團及企業」獎，去年10月再創單日1064袋血，並持續累計民眾愛心，年度成功募得8139袋，堪稱全台最熱血的購物中心。此次擴大規模出動5輛捐血車號召民眾齊心捐血，再次突破大新竹區單日單點捐血紀錄，成功募集1221袋！

    巨城善用強大的社群數位力量，透過FB粉絲專頁及APP主動推播捐血訊息，近百萬的粉絲與會員們熱烈響應轉發分享，捐血250c.c.可獲得威秀電影票或巨城購物抵用券，擴大圈粉效應動員熱血民眾捲起袖子發揮愛心，不少粉絲留言「捐完熱血看電影」、「做公益一起捐起來」、「準備好了！」揪團響應。此外，從保全、清潔、專櫃到後勤各單位，巨城同仁也紛紛利用休息空檔，加入捐血行列，不分內外一同傳遞熱血、散播愛。

    新竹巨城透過FB粉絲專頁發文及APP主動推播捐血訊息，一早即有大批民眾排隊捐血。（記者蔡彰盛攝）

    新竹巨城透過FB粉絲專頁發文及APP主動推播捐血訊息，一早即有大批民眾排隊捐血。（記者蔡彰盛攝）

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