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    首頁　>　新竹市

    政治也可以很時尚！竹市民進黨團「型男美女」賀年看板亮相

    新竹市議會民進黨團議員們以時尚風看板為主題，與市民朋友拜年、拚防疫。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市議會民進黨團議員們以時尚風看板為主題，與市民朋友拜年、拚防疫。（記者蔡彰盛攝）

    2021/01/22 08:12

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕農曆新年腳步已近，新竹市議會民進黨團議員們以時尚風看板為主題，與新竹市民拜年、拚防疫，希望透過不同於以往的政治人物看板，帶給市民耳目一新的時尚、未來感，除了鼓舞新竹市民朋友團結向前外，也要撐醫護、同抗疫。

    「像極了雜誌封面，希望讓人覺得政治也可以很時尚！」市議會民進黨團總召李妍慧表示，新竹市是一座老城市，卻擁有全台最年輕38歲平均年齡，民進黨團6名議員平均年齡與新竹市差不多，擁有相同屬性的年輕思維DNA，因此這次在看板拍攝上，大家想法一致，希望用年輕、時尚、未來感的意象，將過年喜氣散播給各位市民好朋友，並且大家一條心，團結抗疫。

    黨團幹事長鄭美娟認為，政治工作者不該被傳統政治所束縛，運用巧思，帶給市民朋友全新的視覺感受，接地氣、年輕化，新竹市議會民進黨團永遠與民眾站作伙。

    曾資程表示，拍攝過程中，披著一件斗篷，與自己平時穿衣風格不一樣，但新嘗試很新鮮。就像市議會民進黨團一樣，持續創新、日益求新，希望繼續推動好的政策，服務新竹市民。

    施乃如認為，這次看板黨團同仁大家一拍即合，包括拍攝服飾、動作等都非常時尚、年輕，就是要帶給新竹市民不同的看板感受，透過看板，祝福大家新年快樂！

    陳建名表示，新竹市是全台最年輕的城市，市民朋友對創新感、接受度廣泛，各位穿梭在新竹市區時，不妨抬頭找找，說不定民進黨團就在身邊，團結向前，跟市民一起過好年、拼防疫。

    劉康彥說，這次看板與傳統政治人物看板不同，多了些設計與搭配，看板上的Happy new year 2021，除了祝賀新年快樂外，也訴說勤政、清廉、愛鄉土，2021民進黨議員們希望跟大家一起，打造幸福快樂的未來。

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