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首頁　>　新竹市

太噁爛！清大男生在交大圖書館手淫 潑精女生外套被逮

交通大學圖書館。（記者蔡彰盛攝）

交通大學圖書館。（記者蔡彰盛攝）

2020-05-24 23:39:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學二年級一名男學生今年2月前往交通大學圖書館讀書時，看見外型亮麗的交大女學生正在讀書，竟選擇坐在她後方手淫，然後將精液甩在女生外套帽子上，檢警問他為何要出這種事，他回答「因為沒辦法控制自己的性慾」，全案由新竹地檢署依公然侮辱、毀損罪嫌提起公訴。

檢警調查，今年2月13日下午，一名交大女學生在學校圖書館5樓讀完書正要離去時，發現外套帽子上有白色濃稠的東西，直覺是男性精液，嚇得立即報警。

警方根據監視錄影畫面以及圖書館刷卡資料，鎖定嫌疑人是清大二年級的一名男學生，於是通知他到案說明。

男大生坦承，當天下午他刷清大學生證進入交大圖書館五樓，隨機選擇對象，看見長髮飄飄、身材苗條的女學生，就選擇坐她後方的位置手淫，將精液射在右手上，接著起身離開座位，走向女學生位置，趁她專心讀書之際，將精液甩在她掛在椅背的外套帽子上。

檢警問他為何要出這種事，他說因為沒辦法控制自己的性慾，而他之會這樣做，也是為了滿足自己的性慾。

檢方認為，一般女子衣物如沾染狀似精液液體，足使人側目，且引起普通一般人羞恥的道德感情，有損被害人社會評價， 並使人將因深覺厭惡，致使衣物不堪再穿，黃男使不特定人均可見聞被害女外套沾染精液，以此種方式公然侮辱被害人，足以貶損其人格及社會評價，並使該外套不堪使用。最後檢方依刑法公然侮辱、毀損罪嫌起訴男大生。

據了解，這名男大生曾在鋼琴比賽中奪冠，國高中功課都名列前茅，親友都認為他是個多才多藝、超聰明的資優生，沒想到卻因犯下這種事而遭檢方起訴。

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