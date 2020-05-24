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竹市首座「Z」字型行穿線 籲駕駛禮讓行人！

2020-05-24 19:11:04
新竹市政府交通處在經國路規劃竹市首座「Z」字型行人穿越斑馬線，希望提供行人安全行走空間，不過有讀者投訴看不到紅綠燈號誌，也擔心穿越中央時看不到要左轉的車輛，市府表示會實施三個月後檢討。（記者洪美秀攝）

新竹市政府交通處在經國路規劃竹市首座「Z」字型行人穿越斑馬線，希望提供行人安全行走空間，不過有讀者投訴看不到紅綠燈號誌，也擔心穿越中央時看不到要左轉的車輛，市府表示會實施三個月後檢討。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處今年4月在經國路三處交叉路口，完成首座「Z」字型行穿線，目的是希望確保行人通過斑馬線時更安全、且有Z字型的欄杆做行人停等區，不過有讀者投訴說，這個Z字型行穿線是個倒「Z」，當行人穿越時，不易察覺右邊車輛，且看不到號誌燈號，擔心恐讓行人更不安全。

不過，市府交通處交通工程與管理科表示，這個Z字型行穿線最早在英國啟用，而英國屬右駕道路，而台灣屬左駕道路，才會看起來是倒「Z」字型，但都是為強化車輛禮讓行人功能，並讓車輛在右轉或左轉到對向車道時，在轉正行駛時，有適當的行車距離看到行走中的行人，避免發生與行人穿越時可能的擦撞事故。

交通處也解釋說，這個Z字型行穿線會依不同路口環境規劃，且要考量行人及駕駛人間的視線，不是每個路口都適合做行穿線，新竹市在經國路規劃的行穿線，是將原本的行人斑馬線退縮，目的是保護行人，同時提供車輛駕駛有足夠的視距觀察到行進中的行人，行人在安全穿越下，根本不需看右邊的車輛，不會發生看不到右邊車輛問題。

新竹市政府交通處在經國路規劃竹市首座「Z」字型行人穿越斑馬線，希望提供行人安全行走空間，不過有讀者投訴看不到紅綠燈號誌，也擔心穿越中央時看不到要左轉的車輛，市府表示會實施三個月後檢討。（記者洪美秀攝）

新竹市政府交通處在經國路規劃竹市首座「Z」字型行人穿越斑馬線，希望提供行人安全行走空間，不過有讀者投訴看不到紅綠燈號誌，也擔心穿越中央時看不到要左轉的車輛，市府表示會實施三個月後檢討。（記者洪美秀攝）

交通處也規劃在中央分隔暫留區域，採用倒Z的欄杆，主要是考慮雙向行人數量，否則易形成瓶頸點，針對市民的反映，市府會持續觀察，包括行人違規、肇事、駕駛人反應等，做為後續可能的改善參考。

交通處強調，在轉彎車輛轉正視線完全看見行人，因此在行人穿越斑馬線劃設退縮線，就是要保障行人的安全，目的就是要讓路口變大，並解決車輛先天AB柱在轉彎影響視野看不到行人的問題，同時也強化推動車輛禮讓行人，讓行人能安全通過。

對於行人看不到號誌紅綠燈號情形，交通處表示，行人穿越線退縮劃設後，雖離正常路口有點距離，但不至於看不到紅綠燈號誌，但會再研究相關路口的狀況。

交通處說，這個Z字型行穿線在竹市是首次劃設，預計三個月後進行檢討評估，未來也不排除在正施工中的東大路人行景觀的改造工程，於東大路與北大路口實施第二個Z字型行穿線，保障行人的安全，提供行人友善的通行空間。

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