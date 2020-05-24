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加溫罷韓投票 台灣基進在新竹火車站送黃絲帶

為罷韓投票加溫！台灣基進新竹黨部這兩天在東區好市多附近及新竹火車站發黃絲帶，呼籲北漂新竹的高雄子弟在6月6日一定要回高雄投罷免票。（記者洪美秀攝）

為罷韓投票加溫！台灣基進新竹黨部這兩天在東區好市多附近及新竹火車站發黃絲帶，呼籲北漂新竹的高雄子弟在6月6日一定要回高雄投罷免票。（記者洪美秀攝）

2020-05-24 13:06:58

［記者洪美秀／新竹報導］高雄市罷韓日期倒數，台灣基進新竹黨部今天在新竹火車站站前廣場分送罷韓黃絲帶，鼓勵「北漂」新竹的高雄子弟，要先準備好交通方式，一起在6月6日星期六，回高雄投下神聖的罷免票，用選票讓不適任的政客下台。

台灣基進新竹黨部表示，韓市府以公權力介入罷免投票，刻意希望降低投票率的做法來影響最後的投票結果，台灣基進雖然缺乏資源，但為罷免韓國瑜、及守護高雄，只能呼籲及動員黨員，用人力宣傳罷韓，並高分貝提醒高雄子弟一定要回高雄，投下神聖的罷免票。

台灣基進新竹黨部主任溫執侑說，由於新竹黨部的志工中有許多「北漂」的高雄市民，黨部從前幾週就展開罷韓宣傳，今天在新竹火車站宣傳罷韓及發黃絲帶，昨天也在好市多附近快閃發放黃絲帶，且獲市民回響，150條黃絲帶在短短半小時就發完。

黨部指出，其實韓國瑜早在 26 年前就曾是台灣政界得到最多罷免票的民選公職人員，但上次的經驗沒讓韓國瑜得到教訓，明明 2018 年獲高度的民意授權當選高雄市長，卻背棄相信他的選民，甚至競選總統期間還說若沒選上要去開飲料店賣手搖杯，把對高雄市民的承諾視若無物，是背棄民意。

因此呼籲高雄人這次用罷免的選票幫韓國瑜圓夢，讓他回去雲林賣飲料。台灣基進新竹黨部也加強罷免投票前夕的宣傳力道，會在每個週末到各大交通站，發放民主黃絲帶和罷韓貼紙，呼籲高雄人，一定要返鄉罷免不適格不適任的政客，一起守護高雄、改變高雄。

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