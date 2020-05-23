孩子的書展「每天都是第一天」 在竹市動物園分館展出

「每天都是第一天」主題書展包含4個主題：「開放」、「未知」、「冒險」與「再生」。（記者蔡彰盛攝）

2020-05-23 11:29:03

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為培養兒童閱讀興趣，推動親子共讀，新竹市文化局在去年底開館的圖書館動物園分館舉辦「一起長大的秘密基地」系列閱讀推廣活動，從孩子的本質與在生活中的必需為出發點，規劃一整年不同型態的閱讀活動，第一檔5月至7月為「每天都是第一天」，續有8月至10月「飛，是怎麼一回事」、11月至12月「我想和你做朋友」，24日上午11點也請到在地劇團現場為孩子表演童話故事「金鵝」，歡迎親子檔前往參與，讓孩子留下美好的閱讀記憶。

文化局長黃竫蕙指出，讀者要進入動物園分館，需經過一段長長的迴旋樓梯，如同進入秘密基地般神秘；呼應新竹公園的改造計畫，館藏以生態環境與自然科普類為主，是一處不折不扣的生命寶藏。閱讀活動由兒童的特質「好奇心」出發，規劃「每天都是第一天主題書展」即日起展出至8月10日止，讓疫情期間的親子閱讀時光仍然活力滿滿！

本次「每天都是第一天主題書展」包含4個子主題：「未知」、「開放」、「冒險」與「再生」，精選近年出版優質繪本，與設計裝幀精美的外文書、立體書。藉由家長陪伴孩子閱讀不同語言的書籍，透過參照歐、美、亞各國家所製作之圖文書，閱讀不中斷，想像無國界，培養孩童多元觀點，並提升美感鑑賞能力，達到文化交流之效。

本次展出包含法國立體紙藝大師菲利浦的奇幻佳作《在最深處》，全書僅使用了3個特別色的絹印印刷，堆疊的墨色效果能呈現出空間感與立體感，使讀者如臨深邃神秘的海底世界，是一本兼具印刷工藝與閱讀樂趣的作品。同時也選入阿美族作家米雅與種籽設計合作出版的《樹上的魚─Lokot 鳥巢蕨》，將古老的部落神話透過精美圖像，傳遞根植於土地的生態智慧，以及充滿友愛與冒險的溫暖精神。

文化局表示，為提升閱讀樂趣，並開啟孩童五感閱讀體驗的觸角，24日上午11點在大新竹地區深耕多年的「玉米雞劇團」將到圖書館現場舉辦故事派對，以肢體表演詮釋經典格林童話《金鵝》。因應疫情期間室內社交距離規範，劇團將演出內容加入「移動」元素，邀請聆聽故事的孩子一起擔任故事角色。

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