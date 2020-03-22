竹中市定古蹟「劍道館」修復中 明年初完工當百年校慶獻禮

2020-03-22 20:06:06

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市新竹高中內的市定古蹟「劍道館」，1926年興建，是竹中保留至今最古老的建築，已有94年歷史，原名「武道場」，建築為日式風格，劍道館後來也做為圖書館、原住民宿舍、班級教室、合作社和社團的社窩，學校爭取經費展開修復工程，期許重現劍道館樣貌，讓學生了解這棟承載不同世代竹中人的青春記憶。

新竹高中圖書館主任黃大展說，竹中的劍道館最初稱武道場，是室內體操場和劍道的練習場所，這和第一任校長大木俊九郎重視劍道與推廣有關，有校友回憶，「修身、體操與劍道三科課程，是各年級必修的課程」，當時即使寒冷的冬天，校長都會帶學生在武道館前靜坐養氣，並全神貫注練劍，而劍道訓練，對學生來說很有幫助，尤其踏入社會後，學會靜坐及思考，對決策很有幫助。

此外，竹中劍道隊曾在昭和3年~8年即1928到1933年間的中等學校劍道大會獲優勝。也在昭和五年代表台灣到日本參加「全國中等學校劍道大會」，是劍道館的輝煌記錄。

劍道館後來改為圖書館，是許多竹中學生閱讀與思考的啟蒙地，早期除日文書外，還有從中國購買的書，像《自由中國》等雜誌，竹中的教育風氣自由，館內還收藏不少五四時期的刊物，讓處在戒嚴時期的竹中校園有著自由學風。

後來劍道館也曾在合作社期間受到破壞，因要加賣熱食、自助餐增設廚房、直接打穿牆壁安裝抽油煙機的通風管。後來又變成音樂館，原本要拆除劍道館興建7層高的音樂暨教學的綜合大樓，結果引起校友關注，也掀起拆除與保存的論戰，後來竹市文資審議委員會在2001年指定為市定古蹟，是竹市文化資產保存的重要指標。

這座劍道館是目前台灣留存武道館中，唯一磚造木架構建築，全磚造立面是其特色，基座以實體的磚砌臺基，紅磚外再以水泥砂漿裝修，色澤灰色，遠看像是石材，清水紅磚外牆，非但材質堅硬，砌磚工技高超，歷經90餘年也無紅磚牆常見的裂紋或龜裂現象；屋頂為複斜式屋頂、近似馬薩式屋頂，屋架是洋式對束小屋，使用的材料是上等檜木及杉木。

指定古蹟後，因多年沒有動靜，被戲稱是「古蹟廢墟」，後來在校友立委柯建銘和台北市長柯文哲的關心與協助下，獲文化部文資局與國教署3000萬元經費補助，年初啟動修復工程，預計1年工期完成。

校長李明昭說，期許劍道館修復完工後，將做為多功能的藝文展演中心，期許做為竹中百年校慶的贈禮。

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