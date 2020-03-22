新竹市府明天起啟動戶外洽公區 無開會文件禁入

新竹市政府防疫超前，推戶外登記服務區，從明天起，府內13個局處的洽公服務全移到戶外，民眾不用進到市府，減少群眾情況。（記者洪美秀攝）

2020-03-22 12:46:35

［記者洪美秀／新竹報導］減少群聚情況，新竹市府將從明（23）天起啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，在市府中庭成立「市民服務站」，派專人收取民眾申辦文件，民眾不要進入局處辦公室就能遞件，減少待在密閉空間機會，市長林智堅強調，為守護市民與市府同仁健康，市府超前部署啟動戶外洽公，要讓洽公市民「免進來」，由市府公務員工到戶外為民服務。

市府行政處表示，新竹市府從明（23日）天起啟動防疫管制，推動「免進來、我出去」的防疫便民服務，包括戶外洽公與出入口管制兩大措施，戶外洽公方面，結合市府內13個局處提供一站式服務，包括工商業登記、工廠登記、中小企業及個人便利貸款、電器承裝業、自來水承裝業等各項申請及市府總收文等事項，都採一站處理，一般民眾只要先在幸福廣場「洽公登記區」量測體溫、填寫資料後，就可以到中庭市民服務站戶外洽公。

行政處表示，戶外「市民服務站」提供各項申請及市府總收文，各局處會派人從早上8點到下午5點輪值服務站，處理民眾洽公事宜；其他府外局處如社會處、都發處、衛生局等也會嚴格實施民眾量測體溫與出入實名登記的高標準管制。

此外，明日也會啟動出入口管制，僅開放市府大廳正門及幸福廣場（中央路）2處出入口，市府員工憑識別證從正門口進出，一般民眾則先在幸福廣場「洽公登記區」量測體溫、實名登記後，再進入市府戶外洽公區。

行政處提醒，進入市府洽公的民眾，明日起請從幸福廣場（中央路）入口進入，民眾若需前往局處辦公室或開會，必須有開會通知單等相關文件，或由專人帶領，否則將禁止進入辦公區域。

市民服務站的13個局處包含，民政處、財政處、產業發展處、教育處、工務處、交通處、城市行銷處、地政處、行政處、人事處、主計處、政風處、文化局等，提供一站式服務，同時民眾可多利用電話查詢、線上申請等方式獲得所需資訊，減少路途奔波。

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新竹市政府防疫超前，推戶外登記服務區，從明天起，府內13個局處的洽公服務全移到戶外，民眾不用進到市府，減少群眾情況。（記者洪美秀攝）

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