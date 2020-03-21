水鳥季來了！千隻高蹺鴴報到 竹市金城湖再現壯觀景象

黑白相間羽色高蹺鴴出現在金城湖，群聚飛翔時非常壯觀。（記者蔡彰盛翻攝）

2020-03-21 09:51:01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕每年鳥友最期待的春水鳥季已經到來，近日是香山濕地嬌客高蹺鴴北返時節，金城湖迎來千隻以黑白分明羽毛為特徵的高蹺鴴，整群的高蹺鴴停棲在金城湖內，一邊覓食一邊休息，鷸鴴科等16種以上數千隻水鳥北返過境湖區，加上湖區留鳥，每年此刻有45種以上鳥類匯聚於此，讓金城湖化身為最好的生態教室。

市府產發處指出，高蹺鴴擁有一雙朱紅色筆直長腿，配上身上黑白分明的羽毛，是濕地生態中優雅的鳥類，每年春天候鳥遷徙季節來臨，上千隻高蹺鴴在金城湖停留。金城湖區是北台灣重要的賞鳥景點，每到春天，金城湖區的天空就會熱鬧非凡，有鷸鴴科等16種以上數千隻水鳥北返過境湖區，加上湖區留鳥，就有45種以上鳥類會在這裡出現，有時更能看到國際巨星「黑面琵鷺」的美麗身影。

台灣位於東亞鳥類遷徙的路線上，鳥種數約有500多種，鳥種密度也是全世界第二位。新竹市擁有北台灣最大濱海野生動物保護區「香山濕地」，香山濕地已記錄的鳥種數超過300種以上，是北台灣知名的賞鳥勝地。

林智堅上任後分區分年清除香山濕地外來植物紅樹林，目前已全部完成，僅保留海山漁港以南10公頃，作為環境教育使用，這些紅樹林清除後，不僅香山濕地沿岸居民不在受蚊蟲滋擾，也免於水患，小黑蚊也減少許多，新竹市民可以就近賞鳥，因為香山濕地棲地復育成功，魚蝦貝類豐富，每年春秋時節吸引候鳥過境停棲，也吸引滿滿人潮。

金城湖畔也能欣賞到成群小水鴨、琵嘴鴨、尖尾鴨。（記者蔡彰盛翻攝）

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