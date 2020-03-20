武漢肺炎》我OK我來住！竹市推居家檢疫者家屬住宿優惠

新竹市政府推出居家檢疫者家屬住宿優惠，圖為與市府合作的湖山汽車旅館。（取材自湖山汽車旅館官網）

2020-03-20 17:38:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕近日啟動境外返台國民皆須居家檢疫14天，防疫旅館需求增加，新竹市府為落實居家檢疫並保護市民健康，與竹市旅館業者合作，推出「我OK，我來住」方案，將針對新竹市家中有居家檢疫者市民，推出3到4折不等的住宿優惠，提供居家檢疫者的家屬安心的住宿方案；此外只要家屬因居家檢疫需求，在市府合作旅館連住14天，就能申請市府所提供的5000元補助，達成市民能自我保護、旅館業增加客源、政府掌握檢疫的三贏局面。

目前因疫情關係，旅宿業營運普遍受影響，新竹市各旅館住房率普遍低於三成。有鑑於國人返台居家檢疫和自主管理的需求，新竹市旅館業者配合市府推出「我OK，我來住」專案，與居家檢疫者同住的健康家人，以優惠專案入住旅館，落實居家檢疫。

城市行銷處表示，目前計有迎曦、福華、芙洛麗、老爺、悅豪、湖山汽車旅館、卡爾登、城市花園汽車旅館、竹湖暐順、賓城、富品日月光、達龍、煙波都會館與湖濱館等13家合作旅館，合作對象持續洽談中，名單也將持續更新，市民如有需要，可先洽詢旅館。

為了大家能安心完成居家檢疫，度過非常時期，不僅業者提出優惠，新竹市政府更加碼5000元補助，只要是戶籍在新竹市的市民，因家人有居家檢疫的需求，而其他家屬需至旅館住宿，且在飯店連住14天，就可申請補助。相關細節將再公告，請民眾妥善保存入住旅館發票、居家檢疫及同戶籍等相關證明資料，以利後續申請補助。

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