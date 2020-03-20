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防疫再強化 新竹市市場攤商全面配售口罩

防疫再強化，市場攤商全面化配售口罩。（記者蔡彰盛翻攝）

防疫再強化，市場攤商全面化配售口罩。（記者蔡彰盛翻攝）

2020-03-20 12:09:24

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為體恤市場攤商因忙碌沒空排隊買口罩，新竹市政府已爭取經濟部於12到18日提供12處公有零售市場承租人配售口罩，將於24日至29日再推出第二波，範圍擴及假日市集及漁會直銷中心，預計可購買攤商約1800人。

新竹市長林智堅說，攤販和民眾接觸頻繁且時間較長，有必要特別關照以落實防疫工作，因此市府積極爭取到經濟部的重視，推出第二波市場實名制配售口罩，並全面擴及夜市、假日市集及漁會直銷中心，確保基層攤商及民眾的防疫周延性。

市府產業發展處長張力可表示，獲配售口罩共15處市場、市集，包括南寮市場、士林市場、南門市場、果菜市場、中正市場、關東市場、東門市場、西門市場、中央市場、中央商場、竹蓮市場、北門市場、樹林頭夜市、體育場假日市集及漁會直銷中心，本次仍同樣開放攤商購買營業一週的量，依每攤商每週實際營業日數計算，每週營業6日的市場可購買6片，每週營業2日的夜市、市集可購買2片，且一片只要5元。這項市場、市集配售對象，僅限於正式攤位承租人，人數約1800人。

張力可說，在林智堅「超前部署、料敵從寬」的政策指示下，市府在過去一個月已對全市公有市場進行兩波消毒作業，未來也會針對新竹市公有市場、市集及夜市加強消毒，減少病毒殘存機會，降低民眾於市場及夜市接觸病毒的風險，讓攤商放心作生意、讓民眾買的安心，振興消費經濟。

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