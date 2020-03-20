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武漢肺炎》竹市推「線上學習3OK」 學生在家也能安心學習

學校停補課預先整備！竹市推「線上學習3 OK」 在家也能安心學習。（記者蔡彰盛攝）

學校停補課預先整備！竹市推「線上學習3 OK」 在家也能安心學習。（記者蔡彰盛攝）

2020-03-20 12:04:47

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為因應武漢肺炎疫情，新竹市政府推出「線上學習3OK」，包括軟硬體學習資源OK、雙向互動學習OK、補課原則與學分採認OK，讓學生在家也能安心學習。教育處副處長沈靜濤今前往建功高中檢視線上學習資源設備，並與高中生一起體驗線上同步教學的便利性。教育處表示，為讓所有學生停課不停學，已預備2400台平板及免費上網，供弱勢學生借用，讓學習不受地域限制。

市長林智堅表示，市府秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的精神，加強各項防疫作為，除了完成相關停、補課原則，供各校依規定安排，也針對校園環境更加重視，推出六大校園防疫守則與午餐防疫三要二不，全力守護師生健康。

沈靜濤表示，市府已為每個學生建立一組帳號密碼，如因疫情而停班停課，也能透過「酷課雲」、zoom跟google meet 等雲端學習系統線上補課，確保師生教與學的權益，同時預備2400台平板及免費上網，供家中無硬體設備及網路的弱勢學生借用。

「在家線上補課讓學習不會中斷！」參與這次活動的建功高中梁蕾倪同學表示，這樣的教學模式很像一對一學習，能有更好的成效，不用擔心停課時還得「等候補課」，而影響學習進度、或擔誤課餘的家庭生活時間。

教育處表示，市府也提供竹市高中以下學校許多線上學習資源，如因材網、酷課雲等，協助各校師生安排停、補課作業，並積極跟學校及電信業者討論，替弱勢學生備妥線上教學所需的平板、網路等硬體設備，讓弱勢家庭學生也能享有線上學習資源，屆時只要透過學校向市府申請即可。

教育處表示，如個別性停課，學生可使用線上學習資源，學習未上之科目章節；如部分班級或全校性停課，班級課程由任課教師按課表線上授課，提供即時或錄影課程，學生則在線上參加同步直播課堂，並輔以指定觀看線上教學影片章節，這樣在家也能保有學習的進度與彈性，老師更可掌握學生的情形給予回饋，家長也不必擔心停課讓學習進度落後。

教育處表示，未來也將規劃研習，提升教師資訊科技應用及數位教學媒材製作的能力，讓教學者能透過輔助平臺，適時掌握學生的學習需求增益個別的學習效果，以達成教學目標。

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學校停補課預先整備！竹市推「線上學習3 OK」 在家也能安心學習。（記者蔡彰盛攝）

學校停補課預先整備！竹市推「線上學習3 OK」 在家也能安心學習。（記者蔡彰盛攝）

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