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首頁　>　新竹市

重現東大路林蔭大道 竹市移除染病及易落果樹種

新竹市政府交通處進行東大路步行城市的景觀改造工程，今年將移除已染病及影響交通安全的樹種，期許重現林蔭大道，迎接明年的台灣燈會。（記者洪美秀攝）

新竹市政府交通處進行東大路步行城市的景觀改造工程，今年將移除已染病及影響交通安全的樹種，期許重現林蔭大道，迎接明年的台灣燈會。（記者洪美秀攝）

2020-03-19 14:02:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府迎接明年台灣燈會，今年進行東大路步行城市亮點計畫工程，為梳理東大路的路樹景觀，去年就啟動植栽調查計畫，盤點東大路的樹木生態並造冊，目前已先把東大路有病蟲害及易落果導致車輛打滑的木棉樹先移除，未來將改種楠木、樟樹等樹齡較久的樹種，重現東大路林蔭大道美景。

市府交通處表示，「東大路植栽移植工程」去年就開始進行植栽調查，盤點東大路從中央路段到經國路段周邊的各種樹種，調查有病蟲害、樹形不佳等生長不良的植栽，辨識其樹種、規格、生長狀況，且逐一編碼、標註與造冊，依據樹木的樹勢、樹型、病蟲害嚴重性等，進行移除、移植或保留的等建議。

其中東大路段（中央路到經國路）原有主要樹種以稜果榕、美人樹、木棉、黑板樹、雀榕、高山榕為大宗，其中需移植樹種包括美人樹、木棉等。因美人樹有病蟲害；木棉則因春季時大量開花落果易使車輛輪胎打滑，增加交通事故風險而移植。

全線喬木總計314株，因病移除有179株，成長不佳喬木需移植計111株、良好樹種現地保留24株，在完成移植後將重新塑造東大路百年林蔭大道的優良環境。

此外，為避免影響民眾上下班通勤，進行植栽移除工程時，會進行交通管制，且請廠商施作時間以早上9點到下午4點為主，避開交通尖峰時段，減少施工期造成的不便，也請用路人行經時小心通過。

新竹市政府交通處進行東大路步行城市的景觀改造工程，今年將移除已染病及影響交通安全的樹種，期許重現林蔭大道，迎接明年的台灣燈會。（記者洪美秀攝）

新竹市政府交通處進行東大路步行城市的景觀改造工程，今年將移除已染病及影響交通安全的樹種，期許重現林蔭大道，迎接明年的台灣燈會。（記者洪美秀攝）

新竹市政府交通處進行東大路步行城市的景觀改造工程，今年將移除已染病及影響交通安全的樹種，期許重現林蔭大道，迎接明年的台灣燈會。（記者洪美秀攝）

新竹市政府交通處進行東大路步行城市的景觀改造工程，今年將移除已染病及影響交通安全的樹種，期許重現林蔭大道，迎接明年的台灣燈會。（記者洪美秀攝）

新竹市政府交通處進行東大路步行城市的景觀改造工程，今年將移除已染病及影響交通安全的樹種，期許重現林蔭大道，迎接明年的台灣燈會。（記者洪美秀攝）

新竹市政府交通處進行東大路步行城市的景觀改造工程，今年將移除已染病及影響交通安全的樹種，期許重現林蔭大道，迎接明年的台灣燈會。（記者洪美秀攝）

新竹市政府交通處進行東大路步行城市的景觀改造工程，今年將移除已染病及影響交通安全的樹種，期許重現林蔭大道，迎接明年的台灣燈會。（記者洪美秀攝）

新竹市政府交通處進行東大路步行城市的景觀改造工程，今年將移除已染病及影響交通安全的樹種，期許重現林蔭大道，迎接明年的台灣燈會。（記者洪美秀攝）

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