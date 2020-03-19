武漢肺炎》新竹市首例確診 昨晚入境即送醫隔離治療

新竹市確診破蛋、首例留歐學生入境有症狀，即送醫隔離治療，新竹市衛生局強調未與家人或社區接觸，民眾不用擔心，市府也嚴陣以待，請民眾做好防疫措施。圖為市府指揮中心開設一級應變中心情形。（記者洪美秀攝）

2020-03-19 11:20:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市武漢肺炎病例破蛋、衛生局今天表示，新竹市出現首例武漢肺炎確診個案，是20多歲赴歐留學生，因昨晚入境時有鼻塞情形，機場高度警覺，入境時即攔截採檢通報，並直接送往醫院負壓隔離收治，並無社區接觸，請市民勿恐慌。

衛生局表示，疾病管制署今天網頁公布竹市首例武漢肺炎確診個案，此個案是竹竹苗第三例境外移入個案，也是竹市首例境外移入的武漢肺炎病例。

衛生局表示，此個案是名20多歲前往歐洲留學的學生，昨晚入境台灣時有鼻塞現象，機場在檢疫時即發現有症狀，並立即攔截採檢及通報，後確診是武漢肺炎，這也是竹市第一例境外移入病例，但此個案是在入境時就送醫隔離，並沒有社區接觸情形，請市民不用恐慌。

衛生局強調，這名留學生是在入境後攔截採檢，且立即送醫隔離治療，還沒有跟家人或其他人接觸，市府持續加強防疫工作。

衛生局呼籲，指揮中心已指出，台灣這幾天可能會有更多病例出現，提醒各公司行號在這兩週的關鍵期，加強防疫工作，並注意武漢肺炎相關防疫訊息，多宣導勤洗手、注意呼吸道禮節、生病戴口罩就醫、並在家休息等防疫原則。此外，若入境後，應在家自主居家檢疫，若出現發燒、咳嗽等不適症狀，也應主動通報並配合各項防疫措施。

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