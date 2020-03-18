竹市議會及百貨業者防疫超前佈署 1位議員確診就休會！

新竹市議會今天指出，防疫工作超前佈署，只要有1名議員確診武漢肺炎就休會，以高標準防疫。（記者洪美秀攝）

2020-03-18 14:27:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會防疫佈署超前因應，議長許修睿今天在臨時會中表達，如有議員1人確診就立即休會。市議會因應中國武漢新冠肺炎採高標準防疫措施，包括開議期間僅開放大門進出，且在入口處對進出人員全面測量體溫、及用酒精清潔雙手，若有體溫超過攝氏37.5度，就不得進入會場，同時關閉議會旁聽席，若有需要，則採視訊開會。

新竹市議會表示，防疫期間，包括議會的旁聽席都暫不開放、同時宣導勤洗手及配戴口罩時機，同時開會前、開會後的議事廳都會進行清潔消毒工作。並備有酒精供需要時使用。

此外，若有1名議員確診，非開議期間暫緩召開會議，若在開議期間則立即休會或改採視訊會議，行政人員改採異地辦公。

此外，新竹市長林智堅今天也到巨城購物中心和竹科公司，關心百貨量販業者和竹科廠商的防疫做為，其中巨城購物中心總經理羅仕清說明，巨城百貨公司從裡到外的防疫SOP，包括管制人車出入口並全面量測體溫、增設手部消毒器、加強賣場空間消毒、第一線人員配戴口罩等措施。

此外，包括轄內Homebox、新竹大遠百、大潤發新竹湳雅店、大潤發新竹忠孝店、愛買新竹店及巨城店等大賣場量販店業者的代表，也都到場交流學習。

林智堅說，防疫不只是政府的事，民間力量更強大，邀請各百貨業加入防疫之列，一同守護市民健康。其中巨城購物中心是竹竹苗居民常到訪之處，如今面臨防疫關卡，更要超前部署，讓防疫工作滴水不漏。期許政府攜手民間，安定民心，度過從現在開始的第二波嚴峻疫情。

巨城購物中心總經理羅仕清表示，巨城訂有防疫SOP，從1月23日國內確診案例起，就開啟分階段應變計畫，包括成立防疫指揮中心和整備物資，陸續設置手部消毒器、規定第一線人員配戴口罩，並加強員工健康管理及防疫宣導。

巨城購物中心副理、身兼防疫執行官的陳仁德表示，目前不論是步行或汽機車，都已視情形減少出入口，並設置管制點全面量測體溫，如民眾超過37.5度即謝絕入場。此外，增設手部消毒器供民眾入館使用，並加強消毒範圍及頻率，廁所、電梯、手扶梯平日每3小時消毒1次，假日每2小時消毒1次，美食街及出風口也會定期消毒。

此外，竹科廠商也展開防疫工作，透過公司企業的防疫做為，一起為防疫把關，更期許讓產業不會受到影響。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

新竹市長林智堅前往巨城購物中心，了解百貨業者的防疫做為，希望結合民間力量，共同防疫。（記者洪美秀攝）

新竹市長林智堅前往巨城購物中心，了解百貨業者的防疫做為，希望結合民間力量，共同防疫。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法