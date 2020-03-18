全國第2個友善殯葬縣市！ 竹市為街頭往生犬貓送火化場

新竹市友善動物再進一步！是全國第二個為街頭往生的犬貓活化辦後事的縣市。圖為全新完工的動保教育園區收容犬貓情形。（記者洪美秀攝）

2020-03-18 14:02:20

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動流浪動物的後事處理，除已啟用全新動保教育園區，改善流浪犬貓收容的品質和能量，今年更委託專業的寵物殯葬公司，協助往生街犬街貓辦理火化等後事。市府動保所表示，新竹市是全國第二個為流浪動物辦理後事的城市，目前全國僅台北市、新竹市辦理街犬街貓遺體友善殯葬。

市府產發處表示，市府推動友善動物城市，過去5年除整建狗狗公園、斥資新建嶄新的動保教育園區，並增補動保人力，投注經費於校園推廣動保觀念，營造尊重生命、擁抱毛孩的幸福城市。今年新竹市也是繼台北市之後，成為全國第二個實施流浪動物遺體友善殯葬的縣市政府。

產發處表示，市府修訂街道犬貓遺體作業流程，從今年2月起，市府環保局接獲通報後，清潔人員會把犬貓屍體送到動物保護防疫所冰存。動保所如果掃描晶片發現犬貓有主，即會通知主人，若是無主犬貓，便通知專業寵物殯葬公司代辦後事，並送到新北市寵物殯葬機構火化。

新竹市長林智堅說，今年開始，新竹市不再將流浪動當成廢棄物，而是讓毛孩有尊嚴走完生命最後一程。雖然目前法令如廢棄物清理法，仍把動物屍體歸類一般廢棄物，但市府希望帶頭讓各界關注動保福祉。

對街道上死亡的流浪犬貓，市府將以尊重生命方式處理，期盼市民與政府共同合作持續維護街道市容環境，讓竹市成為友善動物城市。

新竹市友善動物再進一步！是全國第二個為街頭往生的犬貓活化辦後事的縣市。圖為全新完工的動保教育園區收容犬貓情形。（記者洪美秀攝）

新竹市友善動物再進一步！是全國第二個為街頭往生的犬貓活化辦後事的縣市。圖為全新完工的動保教育園區收容犬貓情形。（記者洪美秀攝）

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